Górnik zagrał w tureckim piekle. Tak kibice zareagowali po meczu

Nie wiem, czy kiedykolwiek przeżyłem coś podobnego. Do meczu pozostały nieco ponad dwie godziny. Bus, wiozący nas na stadion Sükrü Saracoglu, utknął w korku. Ulice Stambułu w promieniu kilkuset metrów od stadionu stały się nieprzejezdne. Fani Fenerbahce w pobliskim parku urządzali chóralne śpiewy, a zasady ruchu drogowego nijak miały się do tych, które znamy z Polski. A potem to wszystko przeniosło się na niemal 50-tysięczny stadion. Trudna do opisania atmosfera, ale warta przeżycia. I co najważniejsze: Górnik się tej atmosfery nie przestraszył.

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"Walczyliśmy, żeby grać takie mecze"

- Cały poprzedni sezon walczyliśmy, żeby teraz grać takie mecze i się po prostu z tego cieszyć - mówił na przedmeczowej konferencji prasowej Erik Janża. - Na pewno nie wywiesimy białej flagi - deklarował kapitan Górnika.

We wtorek szybko chciał pokazać, że to nie były tylko puste słowa. To po jego strzale w 16. minucie serce kibica Górnika mogło zabić najmocniej. Równie mocno jak Słoweniec uderzył na bramkę Günoka. Wielu fanów gospodarzy, siedzących po mojej lewej stronie, złapało się wówczas za głowy.

Nie dowierzało też 10 minut później, gdy Rafał Janicki heroiczną interwencją zablokował strzał Mattéo Guendouziego. I aż szkoda, że wysiłek pierwszych 45 minut zniweczyła jedna sytuacja z udziałem nowych piłkarzy Górnika. Maximilian Dietz sfaulował przed polem karnym, Philipp Schulze źle ustawił mur i piłka uderzona z rzutu wolnego przez Andersona Taliscę trafiła do siatki.

Po przerwie niemiecki bramkarz wicemistrzów Polski dwukrotnie zatrzymał doświadczonego Brazylijczyka i tym samym niejako odkupił winy za błąd z pierwszej połowy. Turcy próbowali wygrać wyżej, ale nie potrafili - a przecież, o czym świadczą powyższe słowa - nie zlekceważyli Górnika. W drugiej połowie posłali do gry dopiero co pozyskanego za 40 milionów euro Masona Greenwooda.

O tym, jak poważnie podchodzi się do konfrontacji z Zabrzanami, przekonałem się już na długo przed pierwszym gwizdkiem.

"Niech to będzie liga gigantów" - głosił jeden z nagłówków artykułów przeglądanego przez nas "fotoMaç". Na każdym kroku dało się odczuć, że awans do upragnionej Ligi Mistrzów to nadrzędny cel Fenerbahce. Trener Ismail Kartal ma dać fanom to, na co czekają od sezonu 2008/09. Od tego czasu "Fener" próbuje dostać się do europejskiej elity, ale bezskutecznie.

Miłe zaskoczenie mógł przeżyć polski kibic: awizowane składy, abstrahując od trafności prognoz, nie zawierały błędów w nazwiskach zawodników i trenera Gašparíka. W jednej z gazet wspomniano też lata 70. ubiegłego wieku, gdy stambulski gigant mierzył się z Ruchem Chorzów.

Prawie 1900 kilometrów, zdarte buty, szczytny cel

Powrót Górnika do europejskich pucharów to wiele historii do opowiedzenia. Takich jak przygody Mariusza i Maćka - dwóch kibiców z Zabrza, z którymi, wraz z innymi polskimi dziennikarzami, spotkałem się na kilka godzin przed wieczornym meczem.

W pobliżu monumentalnego meczetu Hagia Sophia opowiedzieli nam o swojej nietypowej podróży, która zakładała pokonanie 1900 kilometrów autostopem z Zabrza do Stambułu. Pomysł, jak sami przyznali, pojawił się w ich głowach spontanicznie.

- Siedzieliśmy sobie na ławeczce, na osiedlu i wymyśliliśmy, że to zrobimy. Wyruszyliśmy w poniedziałek rano, a dotarliśmy w niedzielę około 22 - opowiadał Mariusz, znany na portalu X jako "VeTo".

Przez siedem dni jechali kolejno przez Polskę, Czechy, Słowację, Węgry, Serbię, Bułgarię aż po Turcję. Po drodze zwiedzili Belgrad i obejrzeli na żywo mecz Serbii z Turcją w siatkarskiej Lidze Narodów. Nie obyło się bez kryzysów i przygód, ale to zakładał plan. Zresztą najlepiej świadczą o tym słowa jednego z naszych rozmówców: - Była szansa, że dojedziemy tu w ciągu dwóch dni, bo pierwszy stop, którego złapaliśmy, jechał bezpośrednio do Stambułu.

Stwierdzili jednak, że wysiądą w Budapeszcie i poszukają alternatywnej formy transportu. W ich historii jest jeszcze jedno tło: takie, w którym piłka nożna schodzi na dalszy plan. Niezwykła podróż Mariusza i Maćka posłużyła jako narzędzie do nagłośnienia charytatywnej zbiórki na leczenie 13-letniego Jakuba. Chłopiec z Zabrza cierpi na autoimmunologiczne zapalenie mózgu, autyzm, duplikację w regionie 15q11.2 i zespół łamliwego chromosomu X. Link do zbiórki jest dostępny tutaj.

Nieustraszeni autostopowicze z uśmiechem na ustach uspokajają, że do Zabrza wrócą samolotem. Zresztą podobnie jak reszta z blisko 800 fanów, która we wtorek zasiadła na stadionie. Z pewnością nie żałowała swojej decyzji, by wybrać się do Stambułu. Po meczu podziękowała piłkarzom Gasparika za grę. "Jesteśmy z wami!" - poniosło się ze strony fanów z Górnego Śląska. Wicemistrzowie Polski wrócą ze Stambułu z podniesioną głową.

Schodząc po bardzo stromych schodach i opuszczając trybunę prasową stadionu w Stambule, widziałem umiarkowaną radość na twarzach kibiców gospodarzy. Może wiedzą, że w rewanżu - choć ich piłkarze a będą oczywistym faworytem - wcale nie muszą mieć łatwej przeprawy.

Co ciekawe stadion Fenerbahce to jedyny obiekt w Stambule położony po drugiej stronie Mostu Bosforskiego. Można więc powiedzieć, że dla Zabrzan droga do Europy wiedzie przez Azję. Jej pierwszy rozdział już za wicemistrzami Polski. Drugi zostanie napisany 29 lipca na Górnym Śląsku.