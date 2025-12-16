Barcelona wśród najgorszych. Stanowczy werdykt. "Poniżej oczekiwań"

FC Barcelona znajduje się na czele tabeli ligi hiszpańskiej. Podopieczni trenera Hansiego Flicka mają 4 punkty przewagi nad drugim Realem Madryt. Duma Katalonii gorzej radzi sobie w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Po sześciu kolejkach znajduje się dopiero na 15. miejscu w tabeli. Uwagę na przeciętną postawę Barcelony zwrócił ukraiński "Sport".

FC Barcelona wśród największych rozczarowań Ligi Mistrzów

FC Barcelona znalazła się wśród największych rozczarowań Ligi Mistrzów i Ligi Europy. Zestawienie przygotował ukraiński "Sport". Dumie Katalonii przyznano 10. pozycję. Autorzy zwracają uwagę, ze podopieczni trenera Hansiego Flicka byli jednym z głównych faworytów do wygrania fazy ligowej, a obecnie znajdują się dopiero w środku stawki, mając na koncie kilka wpadek.

"Zaczynamy od kontrowersyjnej pozycji, ale czy Katalończycy nie zawodzą obecnie w Lidze Mistrzów? Byli jednymi z głównych kandydatów do wygrania fazy ligowej. Po 6. kolejkach są na 15. miejscu, tracą punkty co drugi mecz. Remis 3:3 z Brugge był wynikiem poniżej oczekiwań. Porażka 1:2 u siebie z grającym rezerwowym składem PSG również rozczarowała. Słabo wyglądał też przegrany 0:3 mecz z Chelsea. Drużyna przegrała wszystkie najważniejsze mecze, ciężko to nazwać inaczej niż porażką" - czytamy.

Największym rozczarowaniem inny hiszpański zespół

Oprócz Barcelony w najgorszej 10 znalazły się kolejno: Benfica (LM), Salzburg (LE), Ajax (LM), Feyenoord (LE), Eintracht (LM), Lille (LE), Napoli (LM), Nice (LE), a także zwycięski w tym niechlubnym zestawieniu Villareal. Podopieczni Marcelino są rewelacją tego sezonu ligi hiszpańskiej, w Champions League pokazują jednak zupełnie inną twarz.

"Drużyna skompromitowała się w Lidze Mistrzów. Gra w topowej lidze, a jednocześnie nie awansowała przynajmniej do baraży w Champions League, to porażka. Jeden punkt w sześciu meczach, tak samo jak Kajrat. Nikt nie jest gorszy. Porażki nie tylko z czołowymi drużynami, ale także z Pafos (0:1) i Kopenhagą (2:3)" - podkreśla ukraiński "Sport".

Barcelona może jeszcze poprawić sytuację w Lidze Mistrzów

W rozgrywkach Ligi Mistrzów Barcelona będzie miała jeszcze szanse, żeby poprawić rozczarowującą pozycję. W przyszłym roku w dwóch ostatnich meczach fazy ligowej zagra z Slavią Praga i FC Kopenhagą. W obu starciach będzie zdecydowanym faworytem.

Kolejne spotkanie Duma Katalonii zagra w 1/16 finału Pucharu Króla. Mecz z Guadalajarą rozpocznie się we wtorek, 16 grudnia, o 21:00. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.