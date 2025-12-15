Oficjalnie! Wiadomo, która stacja pokaże mecze Lewandowskiego i Szczęsnego

W minionym sezonie FC Barcelona zgarnęła potrójną koronę. Wygrała wszystko, co w Hiszpanii do zgarnięcia było możliwe, w tym Puchar Króla. Już w najbliższy wtorek przystąpi do obrony tego tytułu. Polskich kibiców interesował nie tylko fakt, czy w tym spotkaniu wystąpią Polacy, czyli Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny, ale która stacja pokaże te zmagania. Na dzień przed starciem wszystko stało się jasne!

REKLAMA

Zobacz wideo Totalna degrengolada w Legii

Eleven Sports przejmuje Puchar Króla. Najbliższe mecze już w TV

Już od kilku dni dywagowano w tej sprawie. "Wszystko wskazuje na to, że Puchar Króla od sezonu 2025/26 zmieni nadawcę. Na kilka lat. Problem taki, że mecze 1/32 finału już od 16.12. Ludzie chcieliby wiedzieć gdzie Barcelonę i Real zobaczą, a tu. Eee, level dopinania i komunikacji żółwi" - pisał Kacper Sosnowski ze Sport.pl na X. Wiele mówiło się, że prawa przejmie Eleven Sports. Trzeba było poczekać na oficjalne potwierdzenie. Takowe nadeszło!

"Puchar Hiszpanii w Eleven Sports. To oficjalne! ELEVEN SPORTS przejmuje wyłączne prawa do transmisji meczów Pucharu Hiszpanii" - czytamy we wpisie stacji na X. "Już we wtorek, 16 grudnia, startują transmisje 1/16 finału, a na boiskach zobaczymy m.in. FC Barcelonę, Real Madryt, Atletico Madryt oraz wiele innych ekip z LaLiga i niższych lig" - dodali działacze. Kolejne wieści przekazał też Patryk Mirosławski. "Eleven bierze Puchar Hiszpanii. Kontrakt na wiele lat. Startujemy jutro" - pisał. Tym samym Puchar Króla zmienia stację. Od 2020 roku w Polsce transmitowało go TVP.

"Tak, tak już oficjalnie. (Popędziłem ich trochę ;) Eleven Sports z Pucharem Króla. Na 2 najbliższe lata w całości z finałem, a potem to trzeba o finał zapytać, bo przetarg tego nie gwarantował ;) - Taka ciekawostka" - informował z kolei Kacper Sosnowski.

Zobacz też: Czarne chmury nad ter Stegenem. Niemcy alarmują. "To niemożliwe".

Barcelona i Real faworytami najbliższych spotkań

Przed nami dwa starcia, w których wystąpią giganci. Najpierw na murawie pojawi się Barcelona. Jej rywalem będzie CD Guadalajara. Mecz zaplanowano na godzinę 21:00. O tej samej porze, ale dzień później, Eleven Sports pokaże rywalizację Realu Madryt. Jego przeciwnikiem będzie Talavera. To właśnie Katalończycy i Madrytczycy mierzyli się ze sobą w finale ubiegłorocznej edycji. Do wyłonienia zwycięzcy potrzebna była dogrywka. Mecz Barcelony czy Realu to oczywiście niejedyne spotkania, które w tym tygodniu pokaże Eleven Sports.