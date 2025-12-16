Gala FIFA The Best organizowana jest nieprzerwanie od 2016 roku, po tym jak światowa federacja zrezygnowała ze wspólnego organizowania Złotej Piłki wraz z "France Football". W przeciwieństwie do francuskiego plebiscytu - nagrodę FIFA dla najlepszego piłkarza minionego roku wygrał kiedyś Robert Lewandowski i to dwukrotnie (2020 oraz 2021). Napastnik FC Barcelony jest jak dotąd jedynym naszym reprezentantem, który zajął miejsce na podium w jakiejkolwiek kategorii, choć na tej samej gali w 2022 roku Nagrodę Puskasa za najpiękniejszego gola otrzymał polski amp-futbolista Marcin Oleksy.

Szczęsny pomógł Barcelonie roznieść Hiszpanię. Jednak konkurenci byli mocni

W tym roku czekały nas emocje związane z bramkarzami. Wojciech Szczęsny został nominowany w kategorii najlepszego golkipera. W uzasadnieniu podkreślono jego świetny rok, w trakcie którego przez długi czas był podstawowym zawodnikiem FC Barcelony i przyczynił się do zdobycia przez nią mistrzostwa Hiszpanii, Superpucharu Hiszpanii oraz Pucharu Króla. Konkurencja była jednak sroga, bo pozostałymi nominowanymi byli: Yann Sommer (Inter Mediolan), David Raya (Arsenal), Alisson (Liverpool), Emiliano Martinez (Aston Villa), Thibaut Courtois (Real Madryt), Manuel Neuer (Bayern Monachium) i Gianluigi Donnarumma (PSG i Manchester City).

Donnarumma poziom nad wszystkimi

Niestety trofeum za zwycięstwo nie powędrowało do Polaka. FIFA oficjalnie ogłosiła, że laureatem został Donnarumma. Nie ma się co dziwić. Włoch był jedną z kluczowych postaci Paris-Saint Germain, które oprócz tradycyjnego zdominowania krajowego podwórka, pierwszy raz w dziejach wygrało też Ligę Mistrzów, pokonując w finale Inter Mediolan 5:0. Latem wpierw doszedł z paryżanami do finału Klubowych Mistrzostw Świata (0:3 z Chelsea), a potem przeszedł do Manchesteru City. Jak dotąd w nowych barwach rozegrał 18 spotkań, wpuszczając w nich 16 goli.

Donnarumma to drugi w historii włoski bramkarz, który zgarnął tę nagrodę. W 2017 roku, czyli w pierwszej edycji, zwyciężył Gianluigi Buffon. Jak dotąd jedynym dwukrotnym zwycięzcą jest Emiliano Martinez (2022 oraz 2024). Dodajmy, że zwycięzców FIFA The Best wybierają w głosowaniu: kapitanowi reprezentacji należących do FIFA, selekcjonerzy reprezentacji należących do FIFA, przedstawiciele mediów z krajów należących do FIFA oraz kibice (każdy po 25 proc.).