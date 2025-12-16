A jednak! Oto kadra Barcelony na Puchar Króla. Co z Polakami?

FC Barcelona przygotowuje się do meczu z Guadalajarą w Pucharze Króla. Od rana w hiszpańskich mediach jest głośno nt. tego, na kogo postawi Hansi Flick między słupkami. Niemiecki szkoleniowiec potwierdził, że w tym spotkaniu Joan Garcia sobie odpocznie, a szansę dostaną rezerwowi. Mowa oczywiście o Wojciechu Szczęsnym albo ter Stegenie, który wrócił już do zdrowia i w teorii może grać.

Hansi Flick podał kadrę na mecz Pucharu Króla. Wiadomo co z Lewandowskim i Szczęsnym

Pierwsze karty Hansi Flick odkrył we wtorek 16 grudnia o godz. 10:24. Wtedy to pojawił się komunikat dot. kadry FC Barcelony na mecz Pucharu Króla. W trójce bramkarzy znaleźli się Joan Garcia, Marc-Andre ter Stegen i... Wojciech Szczęsny.

Jeśli chodzi o obrońców, to niemiecki szkoleniowiec zdecydował się na Alejandro Balde, Pau Cubarsiego, Andreasa Christensena, Gerarda Martina, Julesa Kounde, Erica Garcię i Jofre Torrentsa.

Z kolei w linii pomocy postawił na Pedriego, Fremina, Marca Casado, Frenkiego De Jonga, Marca Bernala, Dro Fernandeza i Tommy'ego Marquesa.

Z kolei o sile ataku będą stanowić: Ferran Torres, Robert Lewandowski, Lamine Yamal, Raphinha, Marcus Rashford i Roony Bardghji.

Wyjściową jedenastkę poznamy na około godzinę przed rozpoczęciem spotkania. Mecz Guadalajara - FC Barcelona w Pucharze Króla rozegrany zostanie dziś, tj. we wtorek 16 grudnia 2025 roku o godz. 21:00. Tekstową relację z tego meczu będzie można śledzić na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.

Wojciech Szczęsny wraca do kadry po chorobie

Długo też nie było wiadomo co z dyspozycją Polaka, który w ostatnim meczu nawet nie znalazł się na ławce. "Szczęsny w ostatniej chwili wypadł z dzisiejszego meczu z Osasuną z powodu zapalenia żołądka i jelit" - przekazano w specjalnym komunikacie.

Choć spekulowano, że może zagrać, teraz klub rozwiał wszelkie wątpliwości i poinformował, że 35-latek wyzdrowiał i będzie mógł udać się razem z drużyną na ten mecz. "Wojciech Szczęsny wyzdrowiał po chorobie i znalazł się w składzie na wtorkowy mecz pucharowy" - napisano.

Ponadto w Hiszpańskich mediach od rana sporo mówi się o obsadzie bramki na ten mecz. Ich zdaniem, jeśli Hansi Flick postawi na Wojciecha Szczęsnego, to będzie jasny sygnał dla ter Stegena, żeby szukał nowego klubu. Kataloński "Sport" pisał o "przełomowym wyborze", który zadecyduje o przyszłości Niemca. "Flick stoi przed decyzją, której przekaz będzie jasny dla niemieckiego bramkarza" - twierdzi w nagłówku serwis.