Głośno o sensacyjnym transferze Lewandowskiego. Naprawdę tak nazwali Polaka

Umowa Roberta Lewandowskiego z "Barcą" wygasa wraz z końcem sezonu 2025/26. W związku z tym coraz głośniej mówi się o odejściu Polaka z katalońskiego klubu. Sam "Lewy" ma rozważać kilka kierunków - niekoniecznie w Europie.

Robert Lewandowski odejdzie z FC Barcelony? "Szukali domu na Florydzie"

Nowym pracodawcą Lewandowskiego może zostać świeżo upieczony mistrz MLS, Inter Miami. Marek Jóźwiak w programie "Moc Futbolu" na Kanale Sportowym ujawnił, że otoczenie reprezentanta Polski szukało już dla niego nieruchomości na Florydzie. - Szukali domu dla Lewandowskiego. Otrzymałem wiadomość od osoby bardzo dobrze zorientowanej w tych sprawach - powiedział były piłkarz Legii Warszawa.

Również portal goal.com informował o tym, że David Beckham miałby być zainteresowany ściągnięciem Roberta do Stanów Zjednoczonych. Zdaniem dziennikarzy Polak jest na szczycie listy życzeń właściciela klubu z Miami.

Tak piszą o Robercie Lewandowskim. "Jeden z najlepszych"

Temat transferu kapitana reprezentacji Polski rozgrzewa nie tylko kibiców nad Wisłą, ale i za granicą. Bośniacki portal "Klix Sport" nazwał 37-latka "jednym z najlepszych napastników ostatnich 15 lat". "Znany polski napastnik dołączy do Lionela Messiego na Florydzie. Celem klubu jest zbudowanie drużyny, która będzie w stanie obronić mistrzostwo MLS w 2026 roku - czytamy.

163-krotny reprezentant Polski w barwach Barcelony występuje od 2022 roku. W obecnie trwającym sezonie wystąpił w 17 spotkaniach, w których ośmiokrotnie trafiał do siatki i dwukrotnie asystował.