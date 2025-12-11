Niewiarygodne, co stało się z Lewandowskim. Hiszpanie przestali się certolić

248 - od tylu minut Robert Lewandowski nie strzelił gola w Lidze Mistrzów, co jest jego najdłuższą taką passą w karierze. Polak nie przełamał się w spotkaniu FC Barcelony z Eintrachtem Frankfurt (2:1) - nawet gdy trafił do siatki, to w tej akcji sędziowie dopatrzyli się spalonego. Ogółem był to jego czwarty kolejny mecz bez bramki (a np. z Atletico Madryt zmarnował rzut karny), przez co w Hiszpanii biją na alarm.

REKLAMA

Zobacz wideo Marcin Bułka został ambasadorem! Wielka chwila, wielka rzecz

Robert Lewandowski na cenzurowanym w Hiszpanii. "Marnuje kolejną okazję"

"Lewandowski marnuje kolejną okazję" - nie zostawia wątpliwości dziennik "AS". W tym wypadku chodzi o to, że po hat-tricku strzelonym Betisowi (5:3) na ławkę rezerwowych trafił Ferran Torres, "zepchnięty" tam przez 37-latka. Jednak ten drugi "nie wykorzystał swojej szansy", a Hiszpanie przekonują wręcz, iż "napastnik z Walencji ponownie odniósł zwycięstwo".

Przeciwko Betisowi Polak nie zagrał ani minuty i wypoczęty wskoczył do składu na rywalizację z Eintrachtem. Obok niego w ataku wybiegli Lamine Yamal i Raphinha, z którymi kapitalnie dogadywał się na boisku w poprzednim sezonie.

"To był prezent dla Lewandowskiego, który mierzył się z najgorszą defensywą Bundesligi, mającą na koncie straconych 29 bramek, i drugą najgorszą w Lidze Mistrzów (tak było przed meczem z Barceloną i jest też po nim - red.)" - podkreślono. Niestety dla Polaka, "po raz kolejny zmarnował okazję, by udowodnić swoją wartość w starciu z Torresem".

Sprawdź też: Mało który reprezentant Polski tak otwarcie mówi o religii. Ma nietypowy tatuaż

W grze 37-latka nie brak mankamentów. "Ponownie był osamotniony w ataku, nie mogąc wspomóc pressingu na defensywę przeciwnika, czego wymagał Hansi Flick, ani wybiegać w wolne przestrzenie" - wymieniono. Przy czym "zachował swój zabójczy instynkt strzelecki w ciasnocie pod bramką przeciwnika, co pokazał, gdy skierował piłkę głową do bramki po dośrodkowaniu Raphinhi". Ale że Brazylijczyk był na spalonym, to trafienie anulowano.

Robert Lewandowski "strzelił gola" i zniknął. Zachwyty nad Ferranem Torresem

"To oznaczało początek i koniec wkładu napastnika w mecz, ponieważ od tego momentu był praktycznie niewidoczny. Wydawało się prawdopodobne, że nie wyjdzie na drugą połowie, ale Flick dał mu kolejną szansę. Spędził na boisku 20 minut. W jego miejsce wszedł Torres i od razu pokazał, że nie zamierza zmarnować nadarzającej się okazji. Stworzył dwie okazje w pierwszych kilku akcje i doskonale współpracował z Rashfordem, dając Barcelonie nowe życie w ataku" - podsumowano.

Liczby Hiszpana w tym sezonie określono jako "spektakularne". Jak na jego standardy z pewnością - na razie w 20 meczach zdobył 13 bramek (do tego jedna asysta), czym już wyrównał drugie najlepsze osiągnięcie w karierze (rozgrywki 2020/21). Aby przebić swój rekord z poprzedniego sezonu, musi strzelić powyżej 19 goli.

Jak na tle Ferrana Torresa wypada Robert Lewandowski? W 17 spotkaniach bieżącego sezonu trafił ośmiokrotnie, do tego ma dwie asysty. W Lidze Mistrzów pozostaje bez bramki, podczas gdy Hiszpan zdobył dwie - w najbardziej elitarnych rozgrywkach tylko Marcus Rashford oraz Fermin Lopez strzelił dla FC Barcelony więcej niż dwa gole, odpowiednio cztery i trzy.

Najnowszy Magazyn.Sport.pl już jest! Polscy skoczkowie zaczynają sezon olimpijski, a eksperci Sport.pl opisują różne konteksty nadchodzącej rywalizacji. Pogłębione analizy, komentarze, historie i kapitalne wywiady przeczytasz >> TU