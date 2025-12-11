To się dzieje. W Polsce powstaje nowy stadion za 400 mln. Padła data

"Niebiescy" aktualnie rozgrywają domowe spotkania na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Ten 55-tysięczy kolos to zdecydowanie za duży obiekt jak na ich potrzeby, który na meczach Betclic 1. Ligi zapełnia się od święta, jak w przy okazji spotkania z Wisłą Kraków, której kibice żyją w zgodzie z fanami Ruchu.

Zbudują stadion za 408 mln. Najpierw rozbierają stary, łącznie z kultowym zegarem

Prawdziwym domem Ruchu jest jednak stadion przy ul. Cichej 6. Klub i jego fani od lat prosili zresztą władze samorządowe o nowy obiekt, jednak politycy zawsze kończyli swoje plany na złożonych obietnicach. Sytuacja uległa zmianie w 2024 roku, gdy prezydentem miasta został Szymon Michałek, który wreszcie postanowił wcielić wizję "Nowa Cicha 6" w życie.

W efekcie doszło do zmian w miejskiej spółce ADM Serwis, która odpowiada za inwestycje na terenie Chorzowa. Następnie ruszył etap rozbiórki starego obiektu. Jak podaje portal Stadiony.net, ten miał zakończyć się w styczniu 2026 roku, ale prawdopodobnie uda się go ukończyć jeszcze w roku 2025.

Na początku grudnia profil na Facebooku "Nowa Cicha 6" udostępnił fotografie, jak obecnie przebiegają prace nad usunięciem starych trybun. Na fotografiach widać również, jak jeden z dźwigów przenosi z okolic rozbiórki stadionowy zegar firmy Omega. To prawdziwy zabytek i symbol stadionu przy Cichej, który na stadionie Ruchu zaprezentowano 21 maja 1939 roku.

Czy Omega powróci na nowy stadion przy ul. Cichej 6? O tym kibice Ruchu być może dowiedzą się 15 grudnia, kiedy firma LAP Studio oficjalnie zaprezentuje nową koncepcję Stadionu Miejskiego przy Cichej 6. Na razie znane są tylko ogólne założenia projektu. Stadion docelowo ma mieć pojemność 22 tysięcy miejsc, a jego budowa powstawać będzie etapami. Najpierw przewidziana jest modernizacja boiska bocznego, wykonanie systemu zraszania oraz zaplecze techniczne, by drużyna miała gdzie trenować.

Następnie zostanie wybudowana trybuna główna na 6 tysięcy miejsc, a obok niej jedna z trybun za bramką na kolejne 4 tysiące. W dalszych etapach powstaną trybuna przeciwległa na 8 tys. krzesełek, a na końcu druga trybuna za bramką na 4 tys.

"ADM Serwis, prowadzący inwestycję, podał, że całkowity koszt wyniesie około 408 mln zł, przy docelowej pojemności około 22 000 miejsc. [...] Finansowanie rozłożone zostało na wiele lat, od 2025 do 2040 roku. To jedna z największych inwestycji infrastrukturalnych w historii Chorzowa" - opisał serwis Stadiony.net.