A jednak! Już wiadomo, co stanie się z Xabim Alonso po kolejnej porażce Realu

Real Madryt cały czas pozostaje w kryzysie. Zespół Xabiego Alonso prowadził już 1:0 z Manchesterem City po bramce Rodrygo, ale ostatecznie przegrał 1:2, gdy jeszcze w pierwszej połowie po golu strzelili Nico O'Reilly oraz Erling Haaland. W związku z tym nadal nie wiadomo, czy Alonso pozostanie trenerem Realu do końca tego sezonu. - Wyniki są, jakie są. To nie jest nowa sytuacja dla wielu trenerów i musimy się z nią pogodzić, zwłaszcza w Realu. Musimy stawić jej czoła z opanowaniem i odpowiedzialnością - mówił Alonso na pomeczowej konferencji prasowej.

REKLAMA

Zobacz wideo Takie były objawy nieuleczalnej choroby Marcina Bułki

Zapadła decyzja ws. Xabiego Alonso. Poprowadzi Real Madryt w kolejnym meczu

Hiszpańskie radio COPE i niemiecki dziennikarz Patrick Berger zgodnie informują, że Alonso nie zostanie zwolniony po porażce z Manchesterem City. To oznacza, że Hiszpan poprowadzi Real w niedzielnym spotkaniu z Deportivo Alaves. Ewentualna porażka wtedy może sprawić, że dojdzie do zmiany trenera w Realu Madryt.

"Czas Xabiego Alonso został przedłużony. Klub jest zaniepokojony wynikami z ostatnich tygodni, ale przede wszystkim wizerunkiem drużyny. Dzisiejszy mecz z Manchesterem City mógł skłonić do podjęcia decyzji, która jeszcze nie zapadła, ale wszystko wskazuje na to, że ten wynik nie zakończy przygody Alonso na ławce trenerskiej Realu. Spotkanie z Alaves może być kluczowe dla przyszłości Xabiego. Kolejny słaby wynik może oznaczać koniec jego kariery w klubie" - pisze portal cope.es.

- Odnoszę wrażenie, że Xabi pospieszył się lub nie okazywał szacunku dla swojej pozycji. Brakowało jedynie daty jego śmierci, a w najgorszym przypadku nikt nie spodziewa się zwolnienia Xabiego Alonso. Zawodnicy pokazali, że wspierają trenera, zarówno na boisku, jak i w swoich wypowiedziach. Teraz czas na klub - uważa dziennikarz Roberto Morales.

Kto może zastąpić Alonso w roli trenera Realu Madryt? Jednym z kandydatów wymienianych w mediach jest Zinedine Zidane, który pozostaje bez pracy od czerwca 2021 r. Francuz oglądał środowe spotkanie z loży VIP na Estadio Santiago Bernabeu. Poza tym Hiszpanie wymieniają takich trenerów, jak Alvaro Arbeloa (Real Madryt Castilla), Raul Gonzalez (bez klubu) czy Santiago Solari (dyrektor ds. futbolu w Realu Madryt).

Zobacz też: To się dzieje. W Polsce powstaje nowy stadion za 400 mln. Padła data

Real Madryt zagra jeszcze trzy mecze w tym roku, odpowiednio z Deportivo Alaves (14.12, Primera Division), CF Talavera (17.12, Puchar Króla) i Sevillą (20.12, Primera Division).