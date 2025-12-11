Mało który reprezentant Polski tak otwarcie mówi o religii. Ma nietypowy tatuaż

Ten sezon nie układa się po myśli Sebastiana Szymańskiego. O ile wcześniej był chwalony przez tureckie media, tak teraz spada na niego coraz większa krytyka. Powodem jest dość słaba forma. Tylko dwa gole i tyle samo asyst w 20 spotkaniach - to nie są statystyki marzeń. Wiele wskazuje na to, że zimą Polaka najpewniej czeka zmiana otoczenia. Na szczęście chętnych na jego usługi nie brakuje. Niewykluczone, że w tym czasie, dość niepewnym pod kątem przyszłości, ukojenie i spokój odnajduje w... modlitwie.

Sebastian Szymański mówi otwarcie o wierze

Szymański nieraz wspominał, że jest osobą wierzącą. Na jednym ramieniu ma nawet wytatuowany różaniec. Dlaczego zdecydował się na tak nietypowy tatuaż? - Owszem, mam różaniec i mam też datę śmierci swojego taty. (...) Nie robiłem tego tatuażu, żeby się popisać. Zrobiłem to tylko i wyłącznie dla siebie. (...) Mam datę taty, która jest mocno w pamięci i wiem, że on też nade mną czuwa; jest w moim życiu bardzo ważną osobą - mówił w rozmowie z RMF24 z 2018 roku.

Powiedział wówczas również o silnej wierze i rytuale z nią związanym, na który decyduje się przed każdym meczem. - Na pewno jestem osobą wierzącą. Wiem, że Bóg czuwa nad nami i pomaga w trudnych sytuacjach. (...) Wiara na pewno pomaga. Modlę się przed każdym meczem do Góry, żeby czuwała nad nami i pomagała w trudnych momentach. Czasem można pomyśleć, że ja się modlę i nie ma reakcji. Tak nie jest. W pewnym stopniu, ale na pewno zawsze Pan Bóg pomoże - podkreślał Szymański. Jest jedną z niewielu osób ze świata sportu, która publicznie przyznaje się do wiary. Niektórzy wolą nie ujawniać prawdy, by nie wywoływać niepotrzebnych dyskusji czy komentarzy.

Mundial priorytetem dla każdego kadrowicza

Teraz przed Szymańskim napięty okres. Ważne, by znalazł taki klub, w którym będzie mógł regularnie grać. To o tyle istotne, że marzy o występie na mistrzostwach świata 2026. Polska jeszcze się na nie nie zakwalifikowała, ale ma spore szanse. Musi wygrać baraże. A głównie na reprezentantów, którzy regularnie pojawiają się na murawie w klubach, będzie spoglądał Jan Urban w kontekście powołań. Szymański jest jednym z "żołnierzy" selekcjonera - regularnie na niego stawia, gdy tylko jest zdrowy.