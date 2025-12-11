Robert Lewandowski w tym sezonie potrzebował trochę czasu, żeby się rozkręcić. Dwukrotnie leczył uraz dwugłowego uda, a kiedy tego nie robił, zazwyczaj rozpoczynał mecze na ławce rezerwowych. W okresie października oraz listopada Polak zaczął jednak wracać na właściwe tory. Zdobył dwie bramki przeciwko Valencii czy hattricka przeciwko Celcie Vigo i przez moment był wiceliderem klasyfikacji strzelców w La Liga. To pokazuje, że wciąż ma sporo do zaoferowania.

REKLAMA

Zobacz wideo Transfer Marcina Bułki upadł w ostatniej chwili! Wstrząsająca historia

Co dalej z Lewandowskim? "Sport" donosi

Choć Polak dalej jest strzelcem wysokiej klasy, to wielu ekspertów wyraża opinię, że w tym sezonie jeszcze lepiej gra Ferran Torres, drugi ze środkowych napastników Barcy. Na dodatek Polak niedawno skończył 37 lat i jest jasne, że do końca kariery pozostało mu niewiele czasu. Stąd rodzi się pytanie: czy Barcy faktycznie opłaca się przedłużać kontrakt z Polakiem? I czy on sam też będzie chciał to zrobić?

Co do drugiego - tutaj "Sport" nie ma wątpliwości. Priorytetem Lewandowskiego jest próba porozumienia się z FC Barceloną, choć wie, że nie będzie o to łatwo. "Polski napastnik nadal stawia na przedłużenie, ale już teraz bada różne scenariusze, by kontynuować karierę" - czytamy w hiszpańskim portalu.

ZOBACZ TEŻ: Wszystko jasne! Media: Flick zdecydował ws. Szczęsny - Ter Stegen

"Sport" potwierdza medialne pogłoski, że Polakiem poważnie interesuje się AC Milan. "Opcja Milan przyciąga Lewandowskiego i jego najbliższą ekipę zarówno na poziomie sportowym, jak i rodzinnym, choć już jasno dał do zrozumienia, że nie wyrazi zgody, dopóki Barça nie wykluczy jego przedłużenia. Co ciekawe, Lewandowski robi wszystko, co może. Z Polski docierają głosy, że po niecelnym rzucie karnym przeciwko Atletico, zaczął dodatkowo trenować strzały z jedenastu metrów - czytamy.

Jak twierdzą Hiszpanie, FC Barcelona gra zachowawczo i nie wykonała jeszcze żadnego ruchu w sprawie rozmów kontraktowych z Polakiem. Ostatecznie jednak może zostać do nich zmuszona.

"Decyzja będzie uzależniona od kwestii sportowych, choć wpływ będzie miał także aspekt ekonomiczny. Rynek napastników najwyższej klasy jest nieosiągalny dla Barçy, a Lewandowski wciąż jest jednym z najlepszych strzelców na kontynencie. Barça mogłaby go zatrzymać bez żadnych dodatkowych kosztów.[...] Ten dylemat zostanie rozwiązany wiosną, ale Lewandowski już teraz chroni się przed tym, co może się wydarzyć" - podsumowuje "Sport".

FC Barcelona kolejne spotkanie rozegra w sobotę, 13 grudnia. Jej rywalem będzie Osasuna.