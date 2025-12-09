Antyrekord Lewandowskiego. Tak źle nigdy nie było. Wystarczyły 24 minuty

W sezonie 2014/15 Robert Lewandowski czekał 205 minut na gola w Lidze Mistrzów. Grał wówczas w Bayernie Monachium. Ostatecznie dopiął swego w trzeciej kolejce fazy grupowej. Później Polak wielokrotnie pokazywał niesamowitą skuteczność w elitarnych rozgrywkach. Tak było m.in. w poprzedniej kampanii, kiedy aż 11 razy trafiał do siatki.
Po poprzednim sezonie Lewandowski miał na swoim koncie 105 bramek w Lidze Mistrzów. Kibice mieli apetyt na to, by Polak próbował gonić drugiego w klasyfikacji wszech czasów Lionela Messiego. Na razie jednak to nie ma miejsca.
Przed rozpoczęciem wtorkowego meczu FC Barcelona - Eintracht Frankfurt wiedzieliśmy, że 37-latek ma za sobą cztery spotkania i 182 minuty bez bramki. W 10. minucie "Lewy" trafił do siatki, ale wcześniej Raphinha był na pozycji spalonej i gol nie mógł zostać uznany.
W 24. minucie wiedzieliśmy natomiast, że Lewandowski przebił swój "niechlubny rekord". Miał już wtedy łącznie 206 minut bez trafienia w Champions League.
Później nie miał należytych okazji do przełamania, a Hansi Flick zdecydował się go zdjąć z boiska w 66. minucie. Licznik bez gola wynosi po starciu z Eintrachtem zatem już 248 minut.
Jeszcze przed spotkaniem z Eintrachtem Frankfurt Lewandowski odpoczywał. W weekend nie brał bowiem udziału w wyjazdowym meczu ligowym Barcelony, który rozegrała z Realem Betis. Wówczas kapitalnie spisał się Ferran Torres, który strzelił hat-tricka.
Eintracht miał być natomiast idealnym rywalem na przełamanie dla "Lewego" w Champions League. Niemiecką ekipą targają różne problemy na czele z tymi sportowymi. Wystarczy wspomnieć, że w ostatnim starciu w Bundeslidze przegrali z RB Lipsk 0:6. Na pierwszego gola w wykonaniu doświadczonego napastnika w obecnej edycji Ligi Mistrzów wciąż musimy poczekać.