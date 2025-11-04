Powrót na stronę główną
Co za gol w LM! Przebiegł z piłką całe boisko! "Maradona mu się włączył"
We wtorek obejrzeliśmy dziewięć meczów otwierających czwartą kolejkę fazy ligowej Ligi Mistrzów. Bayern Monachium bardzo szybko rozpoczął strzelanie w Paryżu, a długo cudów w bramce Realu dokonywał Thibaut Courtois. Oto komplet wyników wtorkowych meczów Ligi Mistrzów, w których kibice zobaczyli 20 goli. Tak wygląda tabela Ligi Mistrzów.
Tottenham - Kopenhaga
Liga Mistrzów po raz raz drugi rozgrywana jest w formacie fazy ligowej i fazy pucharowej. W dwóch pierwszych wtorkowych meczach - w Pradze i Neapolu - kibice zobaczyli trzy gole. Slavia Praga przegrała z Arsenalem 0:3, a Napoli bezbramkowo zremisowało z Eintrachtem Frankfurt. Kolejne siedem spotkań rozpoczęło się o 21:00.

Strzelanie rozpoczęło się w Paryżu, gdzie PSG podejmowało Bayern Monachium. Więcej o tym meczu pisaliśmy na Sport.pl w tym miejscu. Tak spotkanie relacjonował dziennikarz naszego portalu Paweł Matys.

Drugim hitem tej kolejki fazy ligowej było spotkanie Liverpoolu z Realem Madryt, o którym pisał i je relacjonował dziennikarz Sport.pl Hubert Rybkowski. Na Anfield Road padł tylko jeden gol, a klucz do madryckiej bramki, w której do 61. minuty królował Thibaut Courtois, w końcu znalazł Alexis Mac Allister.

Nie mniej emocji było w innych spotkaniach. W Turynie szybko prowadzenie objęli goście. Boczny obrońca Sportingu - Maximiliano Araujo - podłączył się do akcji ofensywnej i pokonał Michele Di Gregorio. Wyrównał - jeszcze przed przerwą - Dusan Vlahović.

Olympiakos Pireus, który w poprzedniej kolejce doznał bolesnej lekcji od FC Barcelony (1:6), wyszedł na prowadzenie w meczu z PSV Eindhoven - sensacyjnym pogromcą Napoli sprzed dwóch tygodni (6:2). Do siatki trafił Portugalczyk Gelson Martins. Wynik w doliczonym czasie gry ustalił Ricardo Pepi.

Fatalny błąd w 19. minucie popełniła defensywa Kopenhagi, która przepuściła podanie od Xaviego Simonsa, a poza pole karne - zupełnie niepotrzebnie - wyszedł Dominik Kotarski. Okazji nie przepuścił Brennan Johnson, wyprowadzając Tottenham na upragnione prowadzenie. Po zmianie stron podwyższył Wilson Odobert, ale fani gospodarzy mogli z niepokojem myśleć o ostatnich 30 minutach rywalizacji. Wszystko z powodu czerwonej kartki otrzymanej przez Johnsona. Mimo gry w dziesiątkę gospodarze się nie zatrzymali, a bramkarza rywali pokonali jeszcze bramkostrzelny obrońca Micky van de Ven i Joao Palhinha. Gol Holendra to ozdoba wieczoru.

Kibice Bodo/Glimt, którzy wspierali swój zespół z trybun podczas domowego meczu z Monaco, długo mogli być zadowoleni z bezbramkowego remisu. Mogli, bowiem w 43. minucie Folarin Balogun pokonał Nikitę Haikina. Taki wynik utrzymał się do końca meczu.

W znacznie lepszych nastrojach przerwę spędzali kibice Atletico Madryt, które za sprawą Juliana Alvareza prowadziło z Royale Union Saint-Gilloise. Dobrego humoru gospodarzom nie zmącił nawet uraz Robina Le Normanda, który z powodu kontuzji musiał opuścić boisko już w 26. minucie. Zmienił go doświadczony Jose Maria Jimenez. Po przerwie rezultat ustaliły gole: Conora Gallaghera, Rossa Sykesa i Marcosa Llorente.

Komplet wyników wtorkowych meczów Ligi Mistrzów:

  • Slavia Praga 0:3 Arsenal (Saka' 32k, Merino' 46' 68)
  • Napoli 0:0 Eintracht Frankfurt
  • Atletico Madryt 3:1 Royale Union Saint-Gilloise (Alvarez' 39, Gallagher' 72, Llorente' 90+6 - Sykes' 80)
  • Bodo/Glimt 0:1 AS Monaco (Balogun '43)
  • Juventus 1:1 Sporting CP (Vlahović' 34 - Araujo' 12)
  • Liverpool 1:0 Real Madryt (Mac Allister' 61)
  • Olympiakos Pireus 1:1 PSV Eindhoven (Martins' 17 - Pepi' 90+5 )
  • Paris Saint-Germain 1:2 Bayern Monachium (Neves' 74 - Diaz' 4' 32)
  • Tottenham 4:0 FC Kopenhaga (Johnson' 19, Odobert' 51, van de Ven' 64, Palhinha' 67)

Tabela LM po wtorkowych meczach:

  • 1. Bayern Monachium - 4 mecze, 12 punktów, bramki: 14:3
  • 2. Arsenal - 3 mecze, 9 punktów, bramki: 11:0
  • 3. PSG - 4 mecze, 9 punktów, bramki: 14:5
  • 4. Inter Mediolan - 3 mecze, 9 punktów, bramki: 9:0 
  • 5. Real Madryt - 4 mecze, 9 punktów, bramki: 8:2
  • 6. Liverpool - 4 mecze, 9 punktów, bramki: 9:4
  • 7. Tottenham - 4 mecze, 8 punktów, bramki: 7:2
  • 8. Borussia Dortmund - 3 mecze, 7 punktów, bramki: 12:7
  • 9. Manchester City - 3 mecze, 7 punktów, bramki: 6:2
  • 10. Sporting - 4 mecze, 7 punktów, bramki: 8:5
  • 11. Newcastle United - 3 mecze, 6 punktów, bramki: 8:2
  • 12. FC Barcelona - 3 mecze, 6 punktów, bramki: 9:4
  • 13. Chelsea - 3 mecze, 6 punktów, bramki: 7:4
  • 14. Atletico Madryt - 4 mecze, 6 punktów, bramki: 10:9
  • 15. Karabach Agdam - 3 mecze, 6 punktów, bramki: 6:5
  • 16. Galatasaray - 3 mecze, 6 punktów, bramki: 5:6
  • 17. PSV Eindhoven - 4 mecze, 5 punktów, bramki: 9:7
  • 18. AS Monaco - 4 mecze, 5 punktów, bramki: 4:6
  • 19. Atalanta Bergamo - 3 mecze, 4 punkty, bramki: 2:5
  • 20. Eintracht Frankfurt - 4 mecze, 4 punkty, bramki: 7:11
  • 21. SSC Napoli - 4 mecze, 4 punkty, bramki: 4:9
  • 22. Olympique Marsylia - 3 mecze, 3 punkty, bramki: 6:4
  • 23. Juventus - 4 mecze, 3 punkty, bramki: 7:8
  • 24. Club Brugge - 3 mecze, 3 punkty, bramki: 5:7
  • 25. Athletic Bilbao - 3 mecze, 3 punkty, bramki: 4:7
  • 26. Royale Union SG - 4 mecze, 3 punkty, bramki: 4:12
  • 27. Bodo/Glimt - 4 mecze, 2 punkty, bramki: 5:8
  • 28. Pafos - 3 mecze, 2 punkty, bramki: 1:5
  • 29. Bayer Leverkusen - 3 mecze, 2 punkty, bramki: 5:10
  • 30. Slavia Praga - 4 mecze, 2 punkty, bramki: 2:8
  • 31. Olympiakos - 4 mecze, 2 punkty, bramki: 2:9
  • 32. Villarreal - 3 mecze, 1 punkt, bramki: 2:5
  • 33. FC Kopenhaga - 4 mecze, 1 punkt, bramki: 4:12
  • 34. Kajrat Ałmaty - 3 mecze, 1 punkt, bramki: 1:9
  • 35. Benfica - 3 mecze, 0 punktów, bramki: 2:7
  • 36. Ajax Amsterdam - 3 mecze, 0 punktów, bramki: 1:11

