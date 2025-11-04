Co za gol w LM! Przebiegł z piłką całe boisko! "Maradona mu się włączył"

Liga Mistrzów po raz raz drugi rozgrywana jest w formacie fazy ligowej i fazy pucharowej. W dwóch pierwszych wtorkowych meczach - w Pradze i Neapolu - kibice zobaczyli trzy gole. Slavia Praga przegrała z Arsenalem 0:3, a Napoli bezbramkowo zremisowało z Eintrachtem Frankfurt. Kolejne siedem spotkań rozpoczęło się o 21:00.

Strzelanie rozpoczęło się w Paryżu, gdzie PSG podejmowało Bayern Monachium. Więcej o tym meczu pisaliśmy na Sport.pl w tym miejscu. Tak spotkanie relacjonował dziennikarz naszego portalu Paweł Matys.

Drugim hitem tej kolejki fazy ligowej było spotkanie Liverpoolu z Realem Madryt, o którym pisał i je relacjonował dziennikarz Sport.pl Hubert Rybkowski. Na Anfield Road padł tylko jeden gol, a klucz do madryckiej bramki, w której do 61. minuty królował Thibaut Courtois, w końcu znalazł Alexis Mac Allister.

Nie mniej emocji było w innych spotkaniach. W Turynie szybko prowadzenie objęli goście. Boczny obrońca Sportingu - Maximiliano Araujo - podłączył się do akcji ofensywnej i pokonał Michele Di Gregorio. Wyrównał - jeszcze przed przerwą - Dusan Vlahović.

Olympiakos Pireus, który w poprzedniej kolejce doznał bolesnej lekcji od FC Barcelony (1:6), wyszedł na prowadzenie w meczu z PSV Eindhoven - sensacyjnym pogromcą Napoli sprzed dwóch tygodni (6:2). Do siatki trafił Portugalczyk Gelson Martins. Wynik w doliczonym czasie gry ustalił Ricardo Pepi.

Fatalny błąd w 19. minucie popełniła defensywa Kopenhagi, która przepuściła podanie od Xaviego Simonsa, a poza pole karne - zupełnie niepotrzebnie - wyszedł Dominik Kotarski. Okazji nie przepuścił Brennan Johnson, wyprowadzając Tottenham na upragnione prowadzenie. Po zmianie stron podwyższył Wilson Odobert, ale fani gospodarzy mogli z niepokojem myśleć o ostatnich 30 minutach rywalizacji. Wszystko z powodu czerwonej kartki otrzymanej przez Johnsona. Mimo gry w dziesiątkę gospodarze się nie zatrzymali, a bramkarza rywali pokonali jeszcze bramkostrzelny obrońca Micky van de Ven i Joao Palhinha. Gol Holendra to ozdoba wieczoru.

Kibice Bodo/Glimt, którzy wspierali swój zespół z trybun podczas domowego meczu z Monaco, długo mogli być zadowoleni z bezbramkowego remisu. Mogli, bowiem w 43. minucie Folarin Balogun pokonał Nikitę Haikina. Taki wynik utrzymał się do końca meczu.

W znacznie lepszych nastrojach przerwę spędzali kibice Atletico Madryt, które za sprawą Juliana Alvareza prowadziło z Royale Union Saint-Gilloise. Dobrego humoru gospodarzom nie zmącił nawet uraz Robina Le Normanda, który z powodu kontuzji musiał opuścić boisko już w 26. minucie. Zmienił go doświadczony Jose Maria Jimenez. Po przerwie rezultat ustaliły gole: Conora Gallaghera, Rossa Sykesa i Marcosa Llorente.

Komplet wyników wtorkowych meczów Ligi Mistrzów:

Slavia Praga 0:3 Arsenal (Saka' 32k, Merino' 46' 68)

Napoli 0:0 Eintracht Frankfurt

Atletico Madryt 3:1 Royale Union Saint-Gilloise (Alvarez' 39, Gallagher' 72, Llorente' 90+6 - Sykes' 80)

Bodo/Glimt 0:1 AS Monaco (Balogun '43)

Juventus 1:1 Sporting CP (Vlahović' 34 - Araujo' 12)

Liverpool 1:0 Real Madryt (Mac Allister' 61)

Olympiakos Pireus 1:1 PSV Eindhoven (Martins' 17 - Pepi' 90+5 )

Paris Saint-Germain 1:2 Bayern Monachium (Neves' 74 - Diaz' 4' 32)

Tottenham 4:0 FC Kopenhaga (Johnson' 19, Odobert' 51, van de Ven' 64, Palhinha' 67)

