Flick podjął decyzję ws. Szczęsnego i Lewandowskiego przed meczem LM

FC Barcelona po ligowym zwycięstwie nad Elche (3:1) wraca do rywalizacji w Lidze Mistrzów. W czwartej kolejce zagra na wyjeździe z Club Brugge, wicemistrzem Belgii. Wiadomo, kto znajdzie się w samolocie do Brugii.

FC Barcelona ogłosiła kadrę na Ligę Mistrzów. Wiadomo, co z Wojciechem Szczęsnym i Robertem Lewandowskim

We wtorek o godz. 15:01 mistrzowie Hiszpanii ogłosili 21-osobową kadrę meczową. Znalazło się w niej miejsce dla Wojciecha Szczęsnego i Roberta Lewandowskiego. A kogo brakuje? Kontuzjowanych od dawna Marca-Andre ter Stegena i Gaviego, jak również Raphinhi, Pedriego, Andreasa Christensena oraz Joana Garcii.

Ta ostatnia absencja oznacza, że najprawdopodobniej w bramce Barcelony zagra Szczęsny. Trudniej ocenić, czy w podstawowym składzie znajdzie się Lewandowski, który dopiero co wrócił po kontuzji. Kilkanaście minut przeciwko Elche to może być za mało, aby Polak wygryzł Ferrana Torresa.

Kadra FC Barcelony mecz Ligi Mistrzów z Club Brugge:

Bramkarze : Eder Aller, Diego Kochen, Wojciech Szczęsny ;

: Eder Aller, Diego Kochen, ; Obrońcy : Ronald Araujo, Alejandro Balde, Pau Cubarsi, Xavi Espart, Eric Garcia, Jules Kounde, Gerard Martin;

: Ronald Araujo, Alejandro Balde, Pau Cubarsi, Xavi Espart, Eric Garcia, Jules Kounde, Gerard Martin; Pomocnicy : Marc Bernal, Marc Casado, Frenkie de Jong, Dro Fernandez, Fermin Lopez, Dani Olmo;

: Marc Bernal, Marc Casado, Frenkie de Jong, Dro Fernandez, Fermin Lopez, Dani Olmo; Napastnicy: Roony Bardghji, Robert Lewandowski, Marcus Rashford, Ferran Torres, Lamine Yamal.

Mecz Ligi Mistrzów Club Brugge - FC Barcelona zostanie rozegrany w środę 5 listopada o godz. 21:00.