Flick podjął decyzję ws. Szczęsnego i Lewandowskiego przed meczem LM

FC Barcelona po ligowym zwycięstwie nad Elche (3:1) wraca do rywalizacji w Lidze Mistrzów. W czwartej kolejce zagra na wyjeździe z Club Brugge, wicemistrzem Belgii. Wiadomo, kto znajdzie się w samolocie do Brugii.
We wtorek o godz. 15:01 mistrzowie Hiszpanii ogłosili 21-osobową kadrę meczową. Znalazło się w niej miejsce dla Wojciecha Szczęsnego i Roberta Lewandowskiego. A kogo brakuje? Kontuzjowanych od dawna Marca-Andre ter Stegena i Gaviego, jak również Raphinhi, Pedriego, Andreasa Christensena oraz Joana Garcii.
Ta ostatnia absencja oznacza, że najprawdopodobniej w bramce Barcelony zagra Szczęsny. Trudniej ocenić, czy w podstawowym składzie znajdzie się Lewandowski, który dopiero co wrócił po kontuzji. Kilkanaście minut przeciwko Elche to może być za mało, aby Polak wygryzł Ferrana Torresa.
Mecz Ligi Mistrzów Club Brugge - FC Barcelona zostanie rozegrany w środę 5 listopada o godz. 21:00. Już teraz zachęcamy do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.
