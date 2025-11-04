Powrót na stronę główną
To z nimi zagra teraz Legia w Lidze Konferencji. "Od zawsze marzyłem"
W czwartek Legia Warszawa rozegra trzecie spotkanie fazy ligowej Ligi Konferencji. Podopiecznych tymczasowo pełniącego rolę trenera Inakiego Astiza czeka wyjazd na Słowenię na mecz z Celje. Piłkarzem tego klubu jest Łukasz Bejger, ale losy jeszcze dwóch zawodników mocno związane są z Polską. W akademii Escola Varsovia przez lata trenowali Słoweniec Żan-Luk Leban oraz Litwin Artemijus Tutyskinas.
Okazuje się, że związki Celje z Polską są znacznie większe, niż można pomyśleć. Od stycznia tego roku barwy słoweńskiego klubu reprezentuje Łukasz Bejger. Nie jest to jednak jedyny piłkarz tej drużyny władający polszczyzną. Żan-Luk Leban oraz Artemijus Tutyskinas są wychowankami Escoli Varsovia. Obaj są też podstawowymi zawodnikami swojej drużyny. Na antenie TVP Sport opowiedzieli o swojej piłkarskiej historii, a także o swoich oczekiwaniach związanych z grą dla Celje.

Zarówno Słoweniec, jak i Litwin w bardzo młodym wieku przyjechali do Warszawy. - Przeprowadziliśmy się do Polski w wieku 6 lat. Mój tata zaczął tu pracować, zresztą do dziś mieszka w Warszawie. Dziewczynę też mam Polkę. Mieszkałem tu do 16 roku życia. Potem wyjechałem do Evertonu. - powiedział Żan-Luk Leban.

"Postawiliśmy wszystko na jedną kartę"

Chwilę później swoją historię przytoczył Artemijus Tutyskinas. - Ja do Warszawy przyjechałem z mamą, gdy miałem 9 lat. Szukaliśmy opcji rozwoju, bo na Litwie nie ma tak dobrych warunków jak w Polsce. Escola Varsovia dopiero co się otworzyła, ale zbierała już dobre opinie. Zaryzykowaliśmy, moja mama się poświęciła dla mnie, postawiła wszystko na jedną kartę.

Słoweniec przyznał, że Legia nie powinna niczym zaskoczyć, ale jest gotowy na ciężki pojedynek. - Oglądamy Ekstraklasę, oglądamy mecze Legii, więc wiemy, czego mamy się w czwartek spodziewać. Od zawsze marzyłem, żeby zagrać przeciwko Legii. Nie wiem, jaka to będzie drużyna, ale jestem przekonany, że dadzą z siebie wszystko i będzie to dla nas trudny mecz. - stwierdził Leban.

Celje mogłoby być mistrzem Polski?

Tutyskinas rok temu trafił do Celje z ŁKS-u. Litwin pod koniec swojego pobytu w Łodzi nie grał dużo. -Kierowała mną wizja gry w Lidze Konferencji. Walczymy też o najwyższe cele w kraju. Gdy usłyszałem o ofercie z Celje, nie zastanawiałem się ani minuty. To była lepsza opcja niż siedzenie w ŁKS-ie - powiedział. Pokusił się też o porównanie siły swojej drużyny do klubów Ekstraklasy - Patrząc na nasz zespół, bez problemu bilibyśmy się o mistrza Polski.

Spotkanie NK Celje - Legia Warszawa zostanie rozegrane w ramach trzeciej kolejki fazy ligowej Ligi Konferencji. Rozpocznie się ono w czwartek, 6 listopada o godzinie 18:45. Już teraz serdecznie zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej ze wszystkich meczów polskich drużyn w europejskich pucharach na łamach Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

