Tak wygląda tabela Ligi Mistrzów po demolce Barcelony

Tuż przed przerwą reprezentacyjną FC Barcelona nie przeżywała najlepszego okresu. Nie dość, że przegrała z PSG w Lidze Mistrzów (1:2), to jeszcze została rozgromiona w La Lidze przez Sevillę (1:4). W miniony weekend podopieczni Hansiego Flicka wyrwali zwycięstwo w ligowym starciu z Gironą (2:1), a teraz trzy punkty w starciu z Olympiakosem Pireus na Stadionie Olimpijskim były wręcz obowiązkiem. Oczywiście im wyższa wygrana, tym lepiej, bo szczególnie w fazie ligowej Ligi Mistrzów nawet detale mogą decydować o kolejności drużyn.

FC Barcelona zrobiła swoje. Wysokie zwycięstwo

"Duma Katalonii" już po pierwszej połowie prowadziła z Olympiakosem 2:0. Dwie bramki dla gospodarzy zdobył Fermin Lopez. Po przerwie Grecy złapali kontakt. W 54. minucie rzut karny wykorzystał Ayoub El Kaabi. Cóż jednak z tego, skoro trzy minuty później z boiska za drugą żółtą kartkę został wyrzucony Santiago Hezze. Wtedy też rozpoczęła się kanonada drużyny Flicka.

Kolejne bramki zdobywali: Lamine Yamal, Marcus Rashford, Fermin Lopez i znów Rashford. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem 6:1. Wysoki triumf pozwolił Barcelonie, choć na moment, wskoczyć na podium tabeli Ligi Mistrzów. Olympiakos wyprzedza natomiast tylko cztery drużyny.

Remis w starciu Kopciuszków

O godz. 18:45 we wtorkowy wieczór na boisko wybiegli także piłkarze "kopciuszków". Mowa o Kajracie Ałmaty i Pafos FC, czyli debiutantach w Lidze Mistrzów. W poprzednich dwóch kolejkach obie ekipy wywalczyły łącznie zaledwie punkt, lecz nie jest to zaskoczeniem.

Teraz była okazja na zdecydowane powiększenie dorobku, ale Kazachowie i mistrzowie Cypru podzielili się punktami. Padł bezbramkowy remis.

Tabela Ligi Mistrzów po dwóch pierwszych meczach trzeciej kolejki:

1. Bayern Monachium - 2 mecze, 6 pkt, bilans bramek: 8-2

2. Real Madryt - 2 mecze, 6 pkt, 7-1

3. FC Barcelona - 3 mecze, 6 pkt, 9-4

4. PSG - 2 mecze, 6 pkt, 6-1

5. Inter Mediolan - 2 mecze, 6 pkt, 5-0

6. Arsenal - 2 mecze, 6 pkt, 4-0

7. Karabach Agdam - 2 mecze, 6 pkt, 5-2

8. Borussia Dortmund - 2 mecze, 4 pkt, 8-5

9. Manchester City - 2 mecze, 4 pkt, 4-2

10. Tottenham - 2 mecze, 4 pkt, 3-2

11. Atletico Madryt - 2 mecze, 3 pkt, 7-4

12. Newcastle - 2 mecze, 3 pkt, 5-2

13. Olympique Marsylia - 2 mecze, 3 pkt, 5-2

14. Club Brugge - 2 mecze, 3 pkt, 5-3

15. Sporting Lizbona - 2 mecze, 3 pkt, 5-3

16. Eintracht Frankfurt - 2 mecze, 3 pkt, 6-6

17. Liverpool - 2 mecze, 3 pkt, 3-3

18. Chelsea - 2 mecze, 3 pkt, 2-3

19. Napoli - 2 mecze, 3 pkt, 2-3

20. Royale Union SG - 2 mecze, 3 pkt, 3-5

21. Galatasaray - 2 mecze, 3 pkt, 2-5

22. Atalanta - 2 mecze, 3 pkt, 2-5

23. Juventus - 2 mecze, 2 pkt, 6-6

24. Bodo/Glimt - 2 mecze, 2 pkt, 4-4

25. Bayer Leverkusen - 2 mecze, 2 pkt, 3-3

26. Pafos 3 mecze, 2 pkt, 1-5

27. Villarreal - 2 mecze, 1 pkt, 2-3

28. PSV - 2 mecze, 1 pkt, 2-4

29. FC Kopenhaga - 2 mecze, 1 pkt, 2-4

30. AS Monaco - 2 mecze, 1 pkt, 3-6

31. Slavia Praga - 2 mecze, 1 pkt, 2-5

32. Olympiakos - 3 mecze, 1 pkt, 1-6

33. Kajrat Ałmaty - 3 mecze, 1 pkt, 1-9

34. Benfica Lizbona - 2 mecze, 0 pkt, 2-4

35. Athletic Bilbao - 2 mecze, 0 pkt, 1-6

36. Ajax Amsterdam - 2 mecze, 0 pkt, 0-6



