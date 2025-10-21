Wszyscy widzieli, kto siedział obok Lewandowskiego na meczu Barcelony

Lista piłkarzy FC Barcelony, którzy nie mogli zagrać we wtorkowym meczu 3. kolejki Ligi Mistrzów z Olympiakosem Pireus, była naprawdę zatrważająca. Z różnych powodów nie wystąpili bowiem: Raphinha, Robert Lewandowski, Gavi, Dani Olmo, Joan Garcia, Andreas Christensen oraz Marc-Andre ter Stegen.

REKLAMA

Zobacz wideo

Wszyscy widzieli, kto siedział obok Roberta Lewandowskiego

Robert Lewandowski, który pauzuje z powodu kontuzji, usiadł na trybunach Stadionu Olimpijskiego na wzgórzu Montjuic. W pewnym momencie kamery pokazały Polaka. Cały świat mógł zauważyć, obok kogo usadowił się reprezentant Polski. Obok Lewandowskiego siedział Niemic Marc-Andre ter Stegen, czyli rywali Joana Garcii oraz Wojciecha Szczęsnego do gry w bramce FC Barcelony. Obok ter Stegena usiadł właśnie Garcia, a dalej Dani Olmo.

"Naprawdę zastanawiam się, w jakim języku się ze sobą komunikują. Po hiszpańsku czy po niemiecku?" - skomentował jeden z internautów.

FC Barcelona do przerwy prowadzi z Olympiakosem Pireus 2:0. Obie bramki dla drużyny prowadzonej przez trenera Hansiego Flicka zdobył Fermin Lopez. Najpierw trafił w 7. minucie, a potem w 39. To pierwsze dwa gole Fermina Lopeza w tym sezonie Ligi Mistrzów. Tyle samo trafień 22-letni pomocnik ma w rozgrywkach La Ligi.

Relację na żywo z meczu FC Barcelona - Olympiakos Pireus można śledzić tutaj.

Zobacz także: Oto co Leśnodorski powiedział o Jagiellonii. Będzie o tym głośno

Już w niedzielę wielki hit La Ligi: Real Madryt - FC Barcelona. Początek spotkania o godz. 16.15. Jeśli FC Barcelona wygra, to odzyska prowadzenie w tabeli ligi hiszpańskiej. W razie zwycięstwa Realu Madryt, zespół ten będzie miał już pięć punktów przewagi nad Dumą Katalonii.