Dogadali się! W tym klubie będzie grał Matty Cash

Matty Cash bardzo dobrze spisuje się w Aston Villi w ostatnich tygodniach. W tym sezonie we wszystkich jedenastu spotkaniach wyszedł w podstawowym składzie i w aż ośmiu z nich grał 90 minut. Brakuje mu jedynie tylko liczb, bo ma tylko gola i żadnej asysty. Cash jest mimo to bardzo chwalony przez angielskie media. "Zasuwał wzdłuż linii bocznej. Nigdy nie grał lepiej niż teraz. Czas, aby fani Aston Villi to zaakceptowali" - to cytat z portalu avillafan.com po ostatnim spotkaniu ligowym.

Matty Cash dłużej w Aston Villi

Matty Cash ma ważną umowę z Aston Villą do 30 czerwca 2027 roku. Teraz znany dziennikarz Fabrizio Romano poinformował, że wkrótce kontrakt Polaka zostanie przedłużony. 22-krotny reprezentant Polski ma związać się umową do 30 czerwca 2029 roku. Będzie w niej również zawarta opcja przedłużenia kontraktu o następny sezon.

"Matty Cash zgodził się podpisać nową umowę z Aston Villą obowiązującą do czerwca 2029 roku z opcją przedłużenia do 2030 roku. Uznany za kluczowego gracza przez władze Aston Villi. Dokumenty zostaną podpisane w tym tygodniu" - napisał Fabrizio Romano w serwisie X.

Cash w sumie w Aston Villi zagrał w 191 spotkaniach, zdobył jedenaście bramek i miał dwanaście asyst.

Aston Villa ma teraz serię aż pięciu zwycięstw z rzędu (w Premier League i Lidze Europy). W czwartek w trzeciej kolejce LE zmierzy się na wyjeździe z holenderskim zespołem Go Ahead Eagles.

Zespół, który prowadzi hiszpański trener Unai Emery w Premier League z 12 punktami w ośmiu meczach jest na 11. miejscu w tabeli. W Lidze Europy ma komplet dwóch zwycięstw i jest na trzeciej pozycji.