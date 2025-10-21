Media: Oto nowy klub Gikiewicza. Dołączy do rewelacji Ekstraklasy

W minioną niedzielę Zagłębie Lubin pokonało Legię Warszawa 3:1. W ostatnich latach Wojskowi zawsze pokonywali ekipę z Lubina, wygrywając z nią dziesięć meczów z rzędu. Nie dziwi więc, że dla Zagłębia było to niezwykle ważne zwycięstwo. Triumf został jednak okupiony kontuzją Dominika Hładuna, bramkarza drużyny. 30-latek był zmuszony opuścić boisko w 70. minucie. Już po spotkaniu trener Leszek Ojrzyński podkreślał, że być może jego podopieczny będzie musiał przejść zabieg chirurgiczny. W klubie natomiast od razu rozpoczęto poszukiwania następcy.

Gikiewicz w Zagłębiu? Coraz bliżej transferu

Zagłębie musiało działać szybko i bardzo możliwe, że niebawem przedstawi nowego bramkarza. Jak poinformował portal Weszło, na testach medycznych w Lubinie przebywa Rafał Gikiewicz, który jest aktualnie zawodnikiem Widzewa Łódź.

Popularny "Giki" jeszcze na początku sezonu był podstawowym bramkarzem czterokrotnego mistrza Polski. Później jednak jego sytuacja mocno się pogorszyła. Najpierw ze składu wygryzł go Maciej Kikolski, a później klub ściągnął jeszcze Veljko Ilicia, zawodnika o dużym potencjale. Stało się jasne, że Gikiewicz musi trafić do innej drużyny, jeśli chce na liczyć na regularną grę.

Pech Hładuna może okazać się dla niego szansą. 37-latek wystąpił w dwóch pierwszych spotkaniach ligowych Widzewa w tym sezonie - właśnie z Zagłębiem (1:0 dla łodzian) i w przegranym starciu z Jagiellonią Białystok (2:3).

Zagłębie Lubin rewelacją Ekstraklasy. Ich gra może się podobać

Jeśli transfer dojdzie do skutku, to Gikiewicz nie dość, że wróci na boisko, to jeszcze będzie miał okazję grać w drużynie, która zachwyca kibiców skutecznością w ataku. Zagłębie Lublin zajmuje obecnie bardzo dobre 7. miejsce w PKO Ekstraklasie. "Miedziowi" strzelili najwięcej goli (24) spośród wszystkich ekip w rozgrywkach.

W następnej kolejce ligowej zmierzą się z Bruk-Bet Termalicą Nieciecza (24 października, godz. 18:00). Pięć dni później dojdzie natomiast do rywalizacji z Widzewem w STS Pucharze Polski (godz. 17:30).