2015 - właśnie w tym roku Jagiellonia Białystok po raz pierwszy w historii klubu zajęła miejsce na podium PKO BP Ekstraklasy (trzecia pozycja). Od tamtej pory białostocczanie cztery razy byli na podium, a w sezonie 2023/2024 wywalczyli nawet mistrzostwo Polski. W ubiegłym sezonie znów zostali sklasyfikowani na trzeciej pozycji.

Bogusław Leśnodorski umniejsza sukcesy Jagiellonii Białystok

Patrząc na początek tego sezonu PKO BP Ekstraklasy, wydaje się, że to właśnie Jagiellonia Białystok jest głównym kandydatem do mistrzostwa Polski. Drużyna prowadzona przez trenera Adriana Siemieńca po 11 kolejkach ma 24 punkty i jest liderem rozgrywek (wicelider Górnik Zabrze ma tylko punkt mniej, ale też jeden mecz rozegrany więcej).

Sukcesy Jagiellonii Białystok w ostatnich latach teraz umniejsza Bogusław Leśnodorski, były prezes i współwłaściciel Legii Warszawa.

- Szanuję mistrzostwo Jagiellonii Białystok, ale uważam, że to jest słabość konkurencji. Nie chce być arogancki, ale gdybym był prezesem jakiegoś klubu w Ekstraklasie, to Jagiellonia nigdy nie byłaby mistrzem Polski - powiedział Bogusław Leśnodorski w rozmowie z TVP Sport.

Cały program, w którym gościem był m.in. Paweł Wilkowicz ze Sport.pl można zobaczyć tutaj.

Bogusław Leśnodorski z Legią Warszawa trzy razy zdobył mistrzostwo Polski i tyle samo razy krajowy puchar. W tym sezonie warszawianie w PKO BP Ekstraklasie spisują się fatalnie - po 11 kolejkach z 15 punktami zajmują dopiero dziewiąte miejsce w tabeli.

Legia Warszawa w czwartek, 23 października (godz. 18.45) na Stadionie Miejskim im. Henryka Reymana w Krakowie w 3. kolejce Ligi Konferencji zagra z Szachtarem Donieck. Tego samego dnia (godz. 18.45) Jagiellonia Białystok w tych samych rozgrywkach zmierzy się na wyjeździe ze Strasbourgiem.

