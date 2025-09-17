Zmiana lidera! Oto tabela Ligi Mistrzów

Sześć meczów rozegrano w środowy wieczór w ramach pierwszej kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów. W dwóch pierwszych, rozpoczętych o godz. 18:45, padły remisy. Pafos FC podzieliło się punktami z Olympiakosem Pireus, a kibice nie doczekali się w tym starciu ani jednej bramki. Z kolei wynikiem 2:2 zakończyło się spotkanie Slavii Praga z Bodo/Glimt. Dania główne nadeszły jednak o godz. 21:00.

Wielkie hity w Lidze Mistrzów! Faworyci nie zawiedli

Wtedy to do gry przystąpili prawdziwi giganci europejskiej piłki - w tym dwaj finaliści poprzedniej edycji Ligi Mistrzów. Jej triumfator - francuskie PSG spotkało się u siebie z Atalantą Bergamo Nicoli Zalewskiego. Zespół Polaka nie miał nic do powiedzenia i uległ aż 0:4. Z kolei Inter, który przegrał majowy finał w Monachium, tym razem rozpoczął od wygranej 2:0 z Ajaksem Amsterdam.

Sporo działo się również w dwóch pozostałych meczach, które śmiało mogą urastać do rangi hitów. Bayern Monachium pokonał u siebie klubowego mistrza świata i triumfatora Ligi Konferencji Europy - Chelsea 3:1. Z kolei mistrz Anglii - Liverpool tylko wygrał z Atletico Madryt 3:2. Jak te wyniki przełożyły się na kształt tabeli?

Wyniki środowych meczów LM:

Pafos FC 0:0 Olympiakos Pireus

Slavia Praga 2:2 Bodo/Glimt

Ajax Amsterdam 0:2 Inter Mediolan

Liverpool 3:2 Atletico Madryt

Bayern Monachium 3:1 Chelsea

PSG 4:0 Atalanta Bergamo

Nie mogło być inaczej! Triumfator Ligi Mistrzów liderem. Tak wygląda tabela

Zgodnie z wprowadzoną od poprzedniego sezonu nową formułą wszystkie 36 zespołów obowiązuje jedna wspólna tabela. Ponieważ większość drużyn rozegrała dotąd jeden mecz, a pozostałe żadnego, sytuacja jest prosta. Na czele plasują się zwycięzcy wtorkowych i środowych spotkań, a przegrani na dole. Przed nimi z zerowym dorobkiem jest 12 drużyn, które swoje pierwsze mecze rozegrają czwartek. Wyżej zaś plasuje się sześć ekip z jednym punktem. O poszczególnych pozycjach decyduje zaś bilans bramkowy.

I tak liderem na ten moment jest PSG, które wygrało najwyżej. Kolejne miejsca przypadły zaś: Royale Union Saint-Gilloise, Bayernowi Monachium, Arsenalowi i Interowi. Czołowa ósemka tabeli, w której na razie są również Karabach, Liverpool i Real Madryt, zapewni sobie bezpośredni awans do 1/8 finału. Zespoły z miejsc 9-24 wystąpią zaś w 1/16 finału. Pozostałe na koniec fazy ligowej odpadną. Tak na ten moment prezentuje się pełna sytuacja:

Tabela Ligi Mistrzów [stan na 17 września]: