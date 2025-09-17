Powrót na stronę główną
Zmiana lidera! Oto tabela Ligi Mistrzów
Drugi w tym sezonie wieczór z Ligą Mistrzów za nami. W absolutnym hicie Bayern Monachium przed własną publicznością pokonał Chelsea 3:1. Od zwycięstwa rywalizację rozpoczęli też finaliści poprzedniej edycji Paris Saint-Germain i Inter Mediolan. Jak te wyniki przełożyły się na kształt tabeli? Tak wygląda sytuacja po środowych spotkaniach.
SOCCER-CHAMPIONS-PSG-ATA/
Fot. REUTERS/Stephanie Lecocq

Sześć meczów rozegrano w środowy wieczór w ramach pierwszej kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów. W dwóch pierwszych, rozpoczętych o godz. 18:45, padły remisy. Pafos FC podzieliło się punktami z Olympiakosem Pireus, a kibice nie doczekali się w tym starciu ani jednej bramki. Z kolei wynikiem 2:2 zakończyło się spotkanie Slavii Praga z Bodo/Glimt. Dania główne nadeszły jednak o godz. 21:00.

Wielkie hity w Lidze Mistrzów! Faworyci nie zawiedli

Wtedy to do gry przystąpili prawdziwi giganci europejskiej piłki - w tym dwaj finaliści poprzedniej edycji Ligi Mistrzów. Jej triumfator - francuskie PSG spotkało się u siebie z Atalantą Bergamo Nicoli Zalewskiego. Zespół Polaka nie miał nic do powiedzenia i uległ aż 0:4. Z kolei Inter, który przegrał majowy finał w Monachium, tym razem rozpoczął od wygranej 2:0 z Ajaksem Amsterdam.

Sporo działo się również w dwóch pozostałych meczach, które śmiało mogą urastać do rangi hitów. Bayern Monachium pokonał u siebie klubowego mistrza świata i triumfatora Ligi Konferencji Europy - Chelsea 3:1. Z kolei mistrz Anglii - Liverpool tylko wygrał z Atletico Madryt 3:2. Jak te wyniki przełożyły się na kształt tabeli?

Wyniki środowych meczów LM:

  • Pafos FC 0:0 Olympiakos Pireus
  • Slavia Praga 2:2 Bodo/Glimt
  • Ajax Amsterdam 0:2 Inter Mediolan
  • Liverpool 3:2 Atletico Madryt
  • Bayern Monachium 3:1 Chelsea
  • PSG 4:0 Atalanta Bergamo

Nie mogło być inaczej! Triumfator Ligi Mistrzów liderem. Tak wygląda tabela

Zgodnie z wprowadzoną od poprzedniego sezonu nową formułą wszystkie 36 zespołów obowiązuje jedna wspólna tabela. Ponieważ większość drużyn rozegrała dotąd jeden mecz, a pozostałe żadnego, sytuacja jest prosta. Na czele plasują się zwycięzcy wtorkowych i środowych spotkań, a przegrani na dole. Przed nimi z zerowym dorobkiem jest 12 drużyn, które swoje pierwsze mecze rozegrają czwartek. Wyżej zaś plasuje się sześć ekip z jednym punktem. O poszczególnych pozycjach decyduje zaś bilans bramkowy.

I tak liderem na ten moment jest PSG, które wygrało najwyżej. Kolejne miejsca przypadły zaś: Royale Union Saint-Gilloise, Bayernowi Monachium, Arsenalowi i Interowi. Czołowa ósemka tabeli, w której na razie są również Karabach, Liverpool i Real Madryt, zapewni sobie bezpośredni awans do 1/8 finału. Zespoły z miejsc 9-24 wystąpią zaś w 1/16 finału. Pozostałe na koniec fazy ligowej odpadną. Tak na ten moment prezentuje się pełna sytuacja:

Tabela Ligi Mistrzów [stan na 17 września]:

  1. PSG - bilans bramek 4:0, 3 punkty
  2. Royale Union SG -  3:1, 3 pkt
  3. Bayern Monachium - 3:1, 3 pkt
  4. Arsenal - 2:0, 3 pkt
  5. Inter Mediolan - 2:0, 3 pkt
  6. Karabach Agdam - 3:2, 3 pkt
  7. Liverpool - 3:2, 3 pkt
  8. Real Madryt - 2:1, 3 pkt
  9. Tottenham - 1:0, 3 pkt
  10. Borussia Dortmund - 4:4, 1 pkt
  11. Juventus - 4:4, 1 pkt
  12. Bodo/Glimt - 2:2, 1 pkt
  13. Slavia Praga - 2:2, 1 pkt
  14. Pafos FC - 0:0, 1 pkt
  15. Olympiakos - 0:0, 1 pkt
  16. Manchester City - 0:0, 0 pkt
  17. Newcastle United - 0:0, 0 pkt
  18. AS Monaco - 0:0, 0 pkt
  19. Napoli - 0:0, 0 pkt
  20. Club Brugge - 0:0, 0 pkt
  21. Eintracht Frankfurt - 0:0, 0 pkt
  22. Bayer Leverkusen - 0:0, 0 pkt
  23. FC Barcelona - 0:0, 0 pkt
  24. FC Kopenhaga - 0:0, 0 pkt
  25. Sporting - 0:0, 0 pkt
  26. Galatasaray - 0:0, 0 pkt
  27. Kairat Ałmaty - 0:0, 0 pkt
  28. Atletico Madryt - 2:3, 0 pkt
  29. SL Benfica - 2:3, 0 pkt
  30. Olympique Marsylia - 1:2, 0 pkt
  31. Villarreal - 0:1, 0 pkt
  32. Chelsea - 1:3, 0 pkt
  33. PSV Eindhoven - 1:3, 0 pkt
  34. Ajax Amsterdam - 0:2, 0 pkt
  35. Athletic Bilbao - 0:2, 0 pkt
  36. Atalanta Bergamo - 0:4, 0 pkt

