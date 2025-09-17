Oto nowy trener Pogoni Szczecin? Prowadził gigantów

Pogoń Szczecin cały czas usilnie szuka sposobów na lepszą grę. "Portowcy" kiepsko weszli w sezon. Mają tylko 10 punktów po ośmiu meczach, a ostatnio przegrali 0:1 z Koroną Kielce. Ich już były trener Robert Kolendowicz od tygodni siedział na bardzo gorącym stołku. Nieco schłodził go dwoma zwycięstwami z rzędu (2:1 z Widzewem Łódź i 2:0 z Rakowem Częstochowa), ale klęska w Kielcach ostatecznie przesądziła jego los.
Szczecinianie zdążyli już ogłosić, że tymczasowym trenerem został asystent Kolendowicza, czyli Tomasz Grzegorczyk. Nie ma jednak wątpliwości, iż to nie będzie ten przypadek, w którym tymczasowy szkoleniowiec dostaje ciut dłuższą niż zwykle szansę, a jeśli ją wykorzysta, to zostanie na stałe. Pogoń chce zupełnie nowego szkoleniowca i to spoza Polski. Pojawiły się już pierwsze potencjalne nazwiska, a jedno z nich zwraca szczególną uwagę. Co więcej, to właśnie ten trener ma być obecnie faworytem właściciela klubu Alexa Haditaghiego.
Jak donosi Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki, "Portowcy" najchętniej zatrudniliby Philippe'a Clementa. Belg to doświadczony, utytułowany szkoleniowiec. Aż cztery razy zdobywał mistrzostwo Belgii (3x Club Brugge, 1x Genk), a w dodatku od stycznia 2022 roku do czerwca 2023 roku prowadził AS Monaco. Jego ostatnim klubem byli szkoccy Rangersi, których poprowadził w 86-ciu meczach, wykręcając średnią punktową 2,09 pkt na mecz. Ogólnie jako szkoleniowiec ma na koncie też 19 meczów w Lidze Mistrzów i 35 w Lidze Europy.
Pod kątem CV byłby to jeden z najciekawszych trenerów w historii Ekstraklasy. Czy są szanse, że Pogoń przekuje w tej kwestii plany w czyn? Według Włodarczyka negocjacje w tej sprawie już trwają i choć ich finał oczywiście nadal nie jest znany, temat istnieje. Jednocześnie szczecinianie mają też rozmawiać z innymi kandydatami m.in. z Portugalii oraz Niemiec. Jeszcze gdy trenerem był Kolendowicz, z Pogonią łączono choćby Tima Waltera, byłego trenera HSV Hamburg i VFB Stuttgart.
