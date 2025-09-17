Oto nowy trener Pogoni Szczecin? Prowadził gigantów

Pogoń Szczecin cały czas usilnie szuka sposobów na lepszą grę. "Portowcy" kiepsko weszli w sezon. Mają tylko 10 punktów po ośmiu meczach, a ostatnio przegrali 0:1 z Koroną Kielce. Ich już były trener Robert Kolendowicz od tygodni siedział na bardzo gorącym stołku. Nieco schłodził go dwoma zwycięstwami z rzędu (2:1 z Widzewem Łódź i 2:0 z Rakowem Częstochowa), ale klęska w Kielcach ostatecznie przesądziła jego los.

Pogoń szuka nowego trenera. Mocne nazwisko na celowniku

Szczecinianie zdążyli już ogłosić, że tymczasowym trenerem został asystent Kolendowicza, czyli Tomasz Grzegorczyk. Nie ma jednak wątpliwości, iż to nie będzie ten przypadek, w którym tymczasowy szkoleniowiec dostaje ciut dłuższą niż zwykle szansę, a jeśli ją wykorzysta, to zostanie na stałe. Pogoń chce zupełnie nowego szkoleniowca i to spoza Polski. Pojawiły się już pierwsze potencjalne nazwiska, a jedno z nich zwraca szczególną uwagę. Co więcej, to właśnie ten trener ma być obecnie faworytem właściciela klubu Alexa Haditaghiego.

Monaco, Rangersi, 4 mistrzostwa Belgii

Jak donosi Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki, "Portowcy" najchętniej zatrudniliby Philippe'a Clementa. Belg to doświadczony, utytułowany szkoleniowiec. Aż cztery razy zdobywał mistrzostwo Belgii (3x Club Brugge, 1x Genk), a w dodatku od stycznia 2022 roku do czerwca 2023 roku prowadził AS Monaco. Jego ostatnim klubem byli szkoccy Rangersi, których poprowadził w 86-ciu meczach, wykręcając średnią punktową 2,09 pkt na mecz. Ogólnie jako szkoleniowiec ma na koncie też 19 meczów w Lidze Mistrzów i 35 w Lidze Europy.

Pod kątem CV byłby to jeden z najciekawszych trenerów w historii Ekstraklasy. Czy są szanse, że Pogoń przekuje w tej kwestii plany w czyn? Według Włodarczyka negocjacje w tej sprawie już trwają i choć ich finał oczywiście nadal nie jest znany, temat istnieje. Jednocześnie szczecinianie mają też rozmawiać z innymi kandydatami m.in. z Portugalii oraz Niemiec. Jeszcze gdy trenerem był Kolendowicz, z Pogonią łączono choćby Tima Waltera, byłego trenera HSV Hamburg i VFB Stuttgart.