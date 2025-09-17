Mbappe wskazał, kto powinien wygrać Złotą Piłkę. Króciutko

Kto sięgnie po Złotą Piłkę za sezon 2024/2025? Od dłuższego czasu wydaje się, że faworytów jest dwóch - Ousmane Dembele z PSG i Lamine Yamal z FC Barcelony. Można jeszcze wymieniać m.in. Vitinhę czy Nuno Mendesa z paryskiego klubu, którzy wygrali nawet więcej niż Dembele czy Yamal, ale wiele wskazuje, że ostatecznie zwycięzcą plebiscytu "France Football" i UEFA zostanie Francuz albo Hiszpan.

Kylian Mbappe jasno wskazał, komu kibicuje w walce o Złotą Piłkę

Pewnie, gdyby Real Madryt wygrał przynajmniej mistrzostwo Hiszpanii w poprzednim sezonie, to jednym z kandydatów do Złotej Piłki mógłby być Kylian Mbappe. Francuz w poprzednim sezonie sięgnął po Złotego Buta i w obecnym roku kalendarzowym regularnie zdobywa bramki w koszulce Realu Madryt. Na swoją okazję na tę nagrodę musi jednać poczekać. A komu by ją wręczył?

- Byłbym szczęśliwy, gdyby Dembele wygrał, bo jest moim przyjacielem i kibicuję mu od początku. Będę oglądał [galę wręczenia - przyp. red.] w telewizji i mam nadzieję, że wygra - powiedział Mbappe w rozmowie z CBS Sports.

Piłkarz Realu odniósł się również do tego, czy chciałby wygrać Złotą Piłkę w przyszłym roku. - Aby zdobyć Złotą Piłkę, najpierw trzeba zdobywać trofea. Muszę więc po prostu pomóc mojej drużynie zdobywać trofea, a potem zobaczymy - stwierdził krótko.

Gala wręczenia Złotej Piłki odbędzie się w poniedziałek 22 września.

W obecnym sezonie Kylian Mbappe ma już sześć bramek i asystę w pięciu meczach dla Realu Madryt. Kolejny mecz drużyna Xabiego Alonso rozegra u siebie w sobotę 20 września o godz. 16:15 z Espanyolem.