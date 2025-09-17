Lewandowski na murawie Estadi Johan Cruyff pojawił się w 68. minucie, gdy jego drużyna prowadziła już 4:0. Nie przeszkodziło to jednak Polakowi w pokazaniu klasy. Choć miał tylko osiem kontaktów z piłką i oddał dwa strzały na bramkę, to oba zakończyły się golami. Najpierw zaraz po przyjęciu uderzył nie do obrony pod poprzeczkę. Następnie uniknął pułapki ofsajdowej i świetną podcinką pokonał Julena Agirrezabalę, ustalając wynik meczu na 6:0.

Zobacz wideo Koniec Lewandowskiego w Barcelonie? Kosecki: Jesteśmy świadkami początku końca

LaLiga napisała o Lewandowskim. "Jedyny"

Polak potrzebował więc niespełna 25 minut na boisku, by zdobyć dwa gole. Tym samym zrównał się w strzelonych bramkach ligowych z Ferranem Torresem, którego jest zmiennikiem na początku sezonu. Oficjalny profil LaLiga w środę poświęcił Lewandowskiemu post, w którym poinformował, że ten pobił kolejny rekord.

"Jedyny. Robert Lewandowski został najstarszym zawodnikiem w historii FC Barcelony, który strzelił dwie bramki w LaLiga" - głosi post, do którego dodano zdjęcie Polaka z liczbą "37" w tle, oznaczającą oczywiście jego obecny wiek.

Lewandowski z każdym kolejnym meczem udowadnia jednak, że wiek to tylko liczba. W ubiegłym sezonie zdobył dla Barcelony aż 42 bramki w 52 spotkaniach, stając się najlepszym strzelcem zespołu. Wliczając niedawne trafienia z Valencią, Polak w koszulce "Dumy Katalonii" trafił do siatki już 103 razy. Tyle samo bramek miał podczas całego swojego pobytu w Borussii Dortmund. Jednak wówczas potrzebował do tego 187 spotkań, zaś w obecnym klubie osiągnął taki rezultat po równych 150 grach.

Ta równowaga goli Polaka w BvB i Barcelonie zapewne się nie utrzyma. Naprawdę ciężko sobie wyobrazić, by podczas kampanii 2025/2026, która dopiero się rozkręca, Lewandowski nie dołożył kolejnych bramek. Najbliższą okazję ku temu będzie miał w czwartek, gdy jego zespół rozpocznie sezon w Lidze Mistrzów. Pierwszym rywalem FC Barcelony będzie Newcastle United.