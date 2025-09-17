Ledwo trafił do Realu, a tu taki cios. Gigantyczny problem przed El Clasico

Real Madryt pod względem wynikowym perfekcyjnie rozpoczął sezon 2025/2026. "Królewscy" wygrali cztery mecze w La Liga oraz pierwsze spotkanie w Lidze Mistrzów z Olympique Marsylia (2:1). Od pierwszej minuty to spotkanie rozpoczął Trent Alexander-Arnold, ale musiał zejść z boiska już w piątej minucie z powodu kontuzji mięśniowej.

Trent Alexander-Arnold może przegapić El Clasico

W środowe popołudnie okazało się, że u Alexandra-Arnolda zdiagnozowano kontuzję mięśnia dwugłowego uda w lewej nodze. Real Madryt w komunikacie przekazał, że "uraz pozostaje pod obserwacją". A jak długa przerwa może czekać Anglika? Hiszpańskie media zgodnie informują, że prawy obrońca na wypad na okres od sześciu do ośmiu tygodni.

To oznacza, że Trent Alexander-Arnold przegapi El Clasico przeciwko FC Barcelonie, które zostanie rozegrane w weekend 25-26 października. Piłkarz wróci do gry najwcześniej na początku listopada. A tym samym jedynym podstawowym zawodnikiem Realu na pozycji prawego obrońcy do tego czasu będzie Dani Carvajal. Hiszpan ma już jednak 33 lata i wraca do gry po bardzo poważnej kontuzji kolana, więc Xabi Alonso będzie musiał nim odpowiednio dysponować, żeby był w optymalnej formie na potyczkę z FC Barceloną.

Mało tego, Real ma też problem na środku obrony, gdyż z powodu kontuzji do grudnia nie zagra Antonio Ruediger i madrytczycy muszą liczyć na Deana Huijsena, Raula Asencio, Edera Militao i Davida Alabę, z czego ostatnia dwójka również jest po poważnych kontuzjach kolan.

Trent Alexander-Arnold dołączył do Realu Madryt z Liverpoolu przed Klubowymi Mistrzostwami Świata. Anglik w barwach "Królewskich" wystąpił dotychczas w dziesięciu spotkaniach, w których zanotował dwie asysty. Kolejny mecz drużyna Xabiego Alonso rozegra u siebie w sobotę 20 września o godz. 16:15 z Espanyolem.