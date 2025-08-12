W 44. minucie Szymański podszedł do piłki i wszystko się zmieniło. Co za mecz o LM!

Fenerbahce walczy o Ligę Mistrzów. W pierwszym meczu drużyna Jose Mourinho poległa z Feyenoordem Rotterdam 1:2. Po tym starciu Tureckie media przejechały się po Sebastianie Szymańskim. "Szymański, zapowiadany jako gwiazda obozu treningowego, najwyraźniej pomylił stroje. W akcjach ofensywnych konsekwentnie podawał piłkę swoim byłym kolegom z drużyny, a w obronie trzymał się jak duch obok Hwanga" - można było przeczytać. Erman Ozgur powiedział o nim: - Szymański nie ma miejsca w składzie, nie ma kluczowego podania, nie ma cech przywódczych. Ci, którzy widzieli Appiaha i Alexa, nie powinni chwalić Szymańskiego jako dobrego ofensywnego pomocnika - oświadczył.

REKLAMA

Zobacz wideo Jakub Kosecki odpowiada hejterom kobiecej reprezentacji Polski: To są największe leszcze!

Mocna końcówka w wykonaniu Fenerbahce. Szymański z asystą

W rewanżu Turcy musieli wygrać przynajmniej jednym golem, by doprowadzić do dogrywki. Jednak i to starcie bardzo źle się dla nich zaczęło. Najpierw gol Youssefa En Nesyri'ego (28') nie został uznany z powodu spalonego, a w 41. minucie Feyenoord wyszedł na prowadzenie za sprawą Tsuyoshi'ego Watanabe, który najwyżej doskoczył do dośrodkowania i umieścił piłkę w siatce po strzale głową.

Jednak podopieczni Jose Mourinho nie odpuszczali i ruszyli do odrabiania strat. W 44. minucie Sebastian Szymański podszedł do rzutu rożnego. Polak dośrodkował na około 5. metr, gdzie niepilnowany Archie Brown doszedł do piłki i celnie główkował, doprowadzając do remisu. Można powiedzieć, że od tego momentu wszystko się zmieniło. W doliczonym czasie gry Jhon Duran, który niedawno grał z Cristiano Ronaldo, otrzymał kapitalną asystę od En Nesyri'ego i precyzyjnym strzałem pokonał bramkarza Feyenoordu.

Na początku drugiej połowy bliżsi strzelenia gola byli goście. Goncalo Borges, który pojawił się na murawie w drugiej połowie, w 50. minucie zmarnował kapitalną sytuację z pola bramkowego. Pięć minut później Fred popisał się kapitalnym uderzeniem z dystansu. W 83. minucie Youssef En Nesyri strzelił na 4:1. Sześć minut później nadzieje Feyenoordowi swoim drugim golem dał Watanabe, ale tuż przed końcem Talisca ustalił wynik tego spotkania na 5:2.

Eliminacje Ligi Mistrzów, Fenerbahce - Feyenoord 5:2

Gole: Brown (44'), Duran (45+1'), Fred (55'), En Nesyri (83') Talisca (90+6') - Watanabe (41', 89')

Zobacz też: Fatalne wieści ws. Modera napłynęły z Holandii

Składy: