Fatalne wieści ws. Modera napłynęły z Holandii

Przed tygodniem Feyenoord Rotterdam wygrał u siebie 2:1 z Fenerbahce w pierwszym meczu trzeciej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Przed tym spotkaniem trener holenderskiego zespołu Robin van Persie poinformował, że Jakub Moder zmaga się z lekkim urazem. Polak nie zagrał z Fenerbahce, a w weekend przegapił spotkanie w pierwszej kolejce Eredivisie z NAC Breda (2:0).

Jakub Moder przegapi kolejne mecz Feyenoordu

We wtorek Feyenoord czeka rewanżowe spotkanie z Fenerbahce, które zostanie rozegrane w Stambule. Serwis 1908.nl przekazał, że Jakuba Modera także zabraknie w kadrze na to spotkanie, co oznacza, że przegapi trzeci kolejny mecz z rzędu na początku nowego sezonu.

"Kontuzja Modera jest poważniejsza, niż początkowo przewidywano. Feyenoord zakładał, że będzie gotowy na pierwszy mecz z Fenerbahce. Teraz opuści rewanż. Feyenoord nie musi się jednak martwić o pomoc, ponieważ Van Persie ma wiele opcji w składzie: Steijn, Timber, Hwang, Targhalline, Stengs i Valente" - czytamy w artykule.

Pozostaje liczyć, że polski pomocnik niedługo wróci już do gry i będzie też gotowy na wrześniowe mecze reprezentacji Polski pod wodzą nowego selekcjonera Jana Urbana.

Jakub Moder przeszedł do Feyenoordu z Brighton w styczniu bieżącego roku za półtora miliona euro. Dotychczas dla holenderskiego klubu rozegrał 19 spotkań, w których zdobył cztery bramki i zanotował dwie asysty.

Rewanżowe spotkanie Feyenoordu z Fenerbahce zostanie rozegrane we wtorek 12 lipca o godz. 19:00.