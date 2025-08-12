Oto co zrobili polscy kibice w centrum Belgradu. Wstyd na cały świat

Piłkarze Lecha Poznań stoją przed nie lada wyzwaniem w rewanżowym meczu z Crveną zvezdą o awans do decydującej fazy kwalifikacyjnej do Ligi Mistrzów. Poznaniacy muszą odrobić dwubramkową stratę, bo w pierwszym starciu przed własną publicznością przegrali 1:3.

Fatalne zachowanie kibiców Lecha Poznań w Belgradzie

Portal "Soccer Sportal" informował, że do Belgradu przybędzie ok. 1500 kibiców Lecha Poznań. We wtorkowe południe dotarły niedobre wieści w sprawie ich zachowania w stolicy Serbii. Okazuje się, że zniszczyli parę rzeczy w centrum Belgradu. Musiała interweniować policja.

"Kibice Lecha robią niezły bałagan w centrum Belgradu! Rozbili kilka witryn sklepowych i wywołali ogólny chaos. Zaczęli od Kalemegdan [park miejski w Belgradzie - red.] i przy okazji dosłownie zniszczyli wszystko, co „stanęło im na drodze". Policja natychmiast interweniowała i zaczęła aresztować chuliganów. Nawiasem mówiąc, w Belgradzie przebywa teraz około 1000 kibiców Lecha i powszechnie wiadomo, że w środowisku kibiców uchodzą oni za wyjątkowo niebezpiecznych" - pisze "Kurir.rs".

Ten serbski dziennik, wydawany w Belgradzie dodaje też, że nie należy spodziewać się starć z udziałem kibiców Lecha Poznań.

"Nie należy spodziewać się incydentów w relacjach z kibicami, bo polscy kibice są uważani za wielkich przyjaciół Serbów. Na wszystkich ważnych meczach podkreślają swoje poparcie dla integralności Serbii i potępiają z całą surowością fikcyjne państwo Kosowo. Jest to doceniane w kręgach kibicowskich i dlatego też kibice Lecha są postrzegani jako braterscy. Z drugiej strony widząc jak wyglądają, na pewno nie byłoby mądre wdawanie się z nimi w konflikt" - dodaje dziennikarz Milos Bjelinic.

Z kolei "Nova.rs" bez ogródek pisze, kim są najbardziej zagorzali kibice Lecha Poznań.

"Wśród najbardziej zagorzałych kibiców Lecha często są zawodnicy MMA, a także zawodnicy innych dyscyplin sportów walki. Kibicują swojemu klubowi wszędzie, tak jak w Belgradzie, gdzie zmierzą się z mistrzami Serbii" - czytamy.

Zdjęcie kibiców Lecha Poznań spacerujących w centrum Belgradu można zobaczyć w linku poniżej.

Początek meczu Crvena zvezda - Lech Poznań we wtorek o godz. 21.

