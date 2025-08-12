Powrót na stronę główną
  • Link został skopiowany

Bałagan w klubie Ekstraklasy. Dwóch graczy zesłanych do rezerw. Oto powód
Wiele dzieje się w ostatnim czasie wokół Pogoni Szczecin. Finalista Pucharu Polski poprzedniego sezonu nie najlepiej rozpoczął rozgrywki w Ekstraklasie, a wkrótce może stracić kluczowego gracza, czyli Efthymiosa Koulourisa. Jak poinformował dziennikarz Daniel Trzepacz, klub podjął też zaskakującą decyzję w sprawie dwóch innych piłkarzy.
DLOSZ
Fot. Cezary Aszkiełowicz / Agencja Wyborcza.pl

Pogoń Szczecin od lat ma reputację drużyny, która jest polskim odpowiednikiem Tottenhamu - potrafi być jedną z najlepszych drużyn ligi, ale ma nie po drodze z wygrywaniem trofeów. Tak też to wyglądało w poprzednim sezonie - Pogoń zajęła czwarte miejsce w Ekstraklasie, a w finale Pucharu Polski przegrała z Legią Warszawa, przez co ominęła ją rywalizacja w kwalifikacjach europejskich pucharów. 

Zobacz wideo Moura Pietrzak: Globalne firmy inwestują w kobiecą piłkę, a polskie już nie

Dzieje się w Pogoni Szczecin. "Oberwało się" dwóm piłkarzom

W obecnym sezonie Pogoń również ma spore ambicje. Miała dość aktywne okienko transferowe, w którym sprowadziła m.in. środkowego obrońcę Mariana Huja oraz skrzydłowego Musę Juwara. Obecnie jednak wyniki zespołu Roberta Kolendowicza są co najmniej rozczarowujące. Szczecińska drużyna wygrała tylko jeden z czterech meczów w Ekstraklasie i na ten moment z czteroma punktami na koncie zajmuje w ligowej tabeli dopiero dwunaste miejsce.

ZOBACZ TEŻ: Piłkarz ekstraklasy przeprasza za to, co zrobił. "Nie przystoi"

Kibiców Pogoni nie pocieszają też na pewno pogłoski dotyczące odejścia Koulourisa oraz brak potencjalnego następcy króla strzelców Ekstraklasy. Z rzekomego transferu Christiana Benteke żartował sobie ostatnio nawet sam Kolendowicz. - No podobno jest już w pociągu do Szczecina - wypalił w poniedziałek trener na łączeniu z Kanałem Sportowym.

Teraz natomiast dotarły do nas ciekawe wieści na temat Patryka Paryzka oraz Macieja Wojciechowskiego, dwóch młodych graczy klubu. Jak poinformował Daniel Trzepacz na platformie X: zostali oni przesunięci do drugiej drużyny Pogoni, ze względu na kwestie kontraktowe. Obu zawodnikom po sezonie kończy się bowiem umowa i widocznie nie dogadują się z pracodawcą w sprawie jej przedłużenia.

To kolejna nietypowa sytuacja w szczecińskiej drużynie w ostatnim czasie: w czerwcu Rafał Kurzawa o tym, że nie przedłuży umowy z Pogonią dowiedział się... z Internetu. 

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

  • Link został skopiowany
Więcej o:

1/14 Sport polegający na przesuwaniu po lodzie granitowych ciężarków w kierunku celu to:

Kibicowałeś Małyszowi? Masz już szansę na pierwszy punkt. Pytamy o sporty zimowe