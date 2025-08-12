Piątek już rozpoczął strzelanie w nowym klubie! Debiut jak z bajki

O Polaku było w tym oknie transferowym naprawdę głośno. Po znakomitych dwóch sezonach w Basaksehirze sporo mówiło się, że tym razem zagra u któregoś z gigantów ligi tureckiej. On jednak zdecydował się na transfer do katarskiego Al-Duhail, co było bez wątpienia najkorzystniejszą opcją finansową. Zarówno dla niego, jak i Basaksehiru, który zarobił na transakcji aż 10 milionów euro.

Gol w debiucie! Koszmarny błąd rywala

We wtorek wypadł debiut Piątka w nowym zespole. I to w ważnym meczu, jakim były baraże do Azjatyckiej Ligi Mistrzów. Rywalem drużyny z Kataru był Irański Sepahan, który już w 3. minucie objął prowadzenie.

Piątek i spółka nie przejęli się jednak tym niepowodzeniem. Już kilka minut później do wyrównania doprowadził Ibrahima Bamba. Następnie na 2:1 gospodarzy na prowadzenie wyprowadził Adil Boulbina. Ale to nie był koniec ich strzeleckich popisów w pierwszej połowie. Trzeci gol dla Al-Duhail padł za sprawą Polaka.

W jego zdobyciu bardzo pomógł koszmarny błąd Ehsana Hajsafiego, który rozgrywając piłkę od tyłu, podał ją wprost pod nogi Piątka. Temu nie pozostawało nic innego, jak pobiec na bramkę rywali, przymierzyć z całej siły i cieszyć się z premierowego trafienia dla nowej drużyny.

Po pierwszej połowie Al-Duhail prowadzi 3:1.