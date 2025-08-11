Nie mieści się w głowie to, co dzieje się w Lechu. Prawdziwa plaga

Przed tygodniem Lech Poznań przegrał przed własną publicznością 1:3 z Crveną zvezdą w pierwszym meczu trzeciej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Tym samym "Kolejorz" musiałby dokonać piłkarskiego cudu, żeby awansować do czwartej rundy kwalifikacji do najbardziej prestiżowych rozgrywek klubowych w Europie.

Lech Poznań z kolejną absencją w kadrze przed rewanżem w el. Ligi Mistrzów

W weekend stało się jasne, że do szerokiej listy kontuzjowanych zawodników Lecha Poznań dołączył Ali Gholizadeh, który z powodu kontuzji ma znajdować się poza grą przez nawet dwa miesiące. To jednak nie koniec kłopotów Nielsa Frederiksena i jego drużyny.

W poniedziałkowe popołudnie portal Meczyki.pl poinformował, że do Belgradu nie udał się także środkowy obrońca Alex Douglas. "Szwed narzeka na uraz nogi i nie znajdzie się w kadrze na spotkanie w Serbii. Kulał, gdy w poniedziałek opuszczał stadion przy Bułgarskiej" - czytamy w artykule. W jego miejsce w kadrze nie znalazł się Bartosz Salamon, a z drużyną do Serbii nie udał się także Afonso Sousa.

Tym samym obecnie Lech Poznań z powodu różnych kontuzji i urazów nie może liczyć na następujących graczy: Radosław Murawski, Patrik Walemark, Daniel Hakans, Filip Jagiełło, Ali Gholizadeh i Alex Douglas.

Spotkanie rewanżowe Lecha Poznań z Crveną zvezdą zostanie rozegrane we wtorek 12 lipca o godz. 21:00. Relacja na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE. Jeśli Lech cudem wygrałby ten dwumecz, to w czwartej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów zmierzy się z Pafos FC lub Dynamem Kijów. Jeśli nie, to w czwartej rundzie el. Ligi Europy zmierzy się z belgijskim KRC Genk.