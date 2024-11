"Kylian Mbappe od miesięcy ma problemy psychiczne". Aż się wierzyć nie chce

Mbappe zabrakło na ostatnim zgrupowaniu kadry z powodu kontuzji. W tym czasie pojawiły się informacje, że bawił się w klubie nocnym w Sztokholmie. Szwedzkie media podały, że wobec gwiazdy Realu policja prowadzi śledztwo w sprawie gwałtu. A kontuzja? Od razu po zgrupowaniu Mbappe wrócił do gry, więc nie dziwi, że pojawiły się spekulacje, że żadnego urazu nie było i Francuz po prostu chciał się wymigać od gry w drużynie narodowej.

REKLAMA

Zobacz wideo Bartosz Kwolek: Dopiero zaczęliśmy trenować naszą podstawową szóstką

Deschamps znów nie powołał Mbappe. Francuskie media węszą wokół gwiazdy Realu

Teraz Mbappe znów nie doczekał się powołania. Zdaniem niektórych francuskich dziennikarzy powodem ma być to, że ośmieszył selekcjonera. Romain Molina stwierdził nawet, że konflikt pomiędzy nimi jest tak duży, że Mbappe może zrezygnować z dalszych występów w kadrze - przynajmniej dopóki trenerem jest Deschamps.

Nic dziwnego, że francuskie media drążą temat. Mbappe od wielu miesięcy znajduje się w kiepskiej formie. Teraz "L'Equipe" porozmawiało z osobą z najbliższego otoczenia piłkarza Realu.

- Nazywajcie to jak chcecie, ale Mbappe od miesięcy ma problemy psychiczne. To nie jest coś, z czym sobie poradzisz od razu, trzeba czasu i pracy ze specjalistami - czytamy.

- Kłopoty zaczęły się, gdy pojawiło się wokół niego zbyt wielu ludzi. Kiedy opiekowali się nim wyłącznie rodzice, to było w porządku. Teraz jest zbyt wiele osób, które chcą być we wszystko zaangażowane i które rozmawiają bezpośrednio z Kylianem. To powoduje zamieszanie - dodaje inny rozmówca gazety.

Głos zabrał też były trener Mbappe - Ludovic Batelli. - Kylian ma trudny moment, ale może z tego wyjść. Musi wszystko sobie ułożyć, ustalić priorytety. Ma prawie 26 lat, czy jest w stanie to zrobić? Myślę, że tak. Bo on kocha piłkę nożną. Możesz być twardy, ale kiedy z każdej strony jesteś pod ostrzałem, to cię to osłabia. Gdy pracowałem z Kylianem to miał niesamowitą pewność siebie. Ale nie jest robotem. Ma swoją skorupę, ale ona również może pęknąć - powiedział były selekcjoner młodzieżowej reprezentacji Francji.

Francuską kadrę czekają teraz dwa mecze w Lidze Narodów. 14 listopada podopieczni Deschampsa zagrają z Izraelem. Trzy dni później ich rywalem będą Włosi. Francuzi obecnie zajmują drugie miejsce, do Włochów tracą tylko jeden punkt.