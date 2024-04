Media: Absolutny hit dla Marciniaka. "Szanse wzrosły do 90 procent"

Szymon Marciniak jest obecnie jednym z najlepszych sędziów na świecie. UEFA i FIFA mają do niego ogromne zaufanie i powierzają mu bardzo prestiżowe spotkania. Tak było w grudniu 2022 roku, kiedy to poprowadził finał mistrzostw świata w Katarze. Wówczas zebrał znakomite recenzje. - Silniejszy od technologii - mówił Pierluigi Collina. Kilka miesięcy później poprowadził decydujące o tytule Ligi Mistrzów starcie. A na tym nie zamierzał się zatrzymywać. Kilka dni temu okazało się, że pojedzie także na Euro 2024. Teraz pojawiły się kolejne znakomite wieści. Niewykluczone, że znów otrzyma do poprowadzenia prestiżowy mecz.

REKLAMA

Zobacz wideo Santos zwolniony z Besiktasu. Jest reakcja PZPN

Szymon Marciniak blisko kolejnego wyróżnienia. Może poprowadzić hit Ligi Mistrzów

Jak donosi Rafał Rostkowski na łamach TVP Sport, znacząco wzrosły szanse Marciniaka na poprowadzenie jednego z dwóch meczów rewanżowych w półfinałach tegorocznej edycji Ligi Mistrzów. Chodzi konkretnie o starcie Realu Madryt z Bayernem Monachium.

Do pierwszego meczu tych drużyn wyznaczono Clementa Turpina. Spekulowano więc, że drugie spotkanie poprowadzi Danny Makkelie. Tyle tylko, że UEFA najprawdopodobniej zdecyduje się oszczędzić Holendra. Wzrosły bowiem jego szanse na poprowadzenie finału Ligi Mistrzów.

Kandydatem numer jeden do tej roli jest oczywiście Anthony Taylor, dla którego może to być ostatnia szansa. W zeszłym roku skończył 45 lat, co w przeszłości stanowiło granicę wiekową dla sędziów międzynarodowych. Poza tym w ostatnich latach niemal zawsze w decydującym o tytule starciu grał angielski klub, co automatycznie wykluczało go z grona kandydatów.

Problem w tym, że ostatnio Taylor podjął kilka kontrowersyjnych decyzji na murawie. I jak donosi Rostkowski, to zmusiło UEFA, by do roli rezerwowego wyznaczyć właśnie Makkelie. Tym samym nie wystąpi on najprawdopodobniej w spotkaniu 1/2 finału między Realem a Bayernem.

Z kolei starcia półfinałowe między Borussią Dortmund a PSG niemal na pewno poprowadzą Daniele Orsato i Slavko Vincić. W związku z tym Marciniak jest murowanym kandydatem, by też pojawić się na murawie. "Szanse na to z około 33,3 procent, wzrosły do około 90 procent" - czytamy.

Szymon Marciniak rozchwytywany

Polak jest ostatnio bardzo zapracowany. Regularnie sędziuje w europejskich pucharach. Ostatnio był głównym rozjemcą w starciu AS Romy z AC Milanem (2:1) w Lidze Europy. Pojawia się także na boiskach ekstraklasy. Kilka tygodni temu prowadził również finał baraży o Euro 2024 między Gruzją i Grecją (0:0, rz. k. 4:2).

Pierwszy mecz półfinałowy między Bayernem a Realem zaplanowano już na wtorek 30 kwietnia. Rewanż odbędzie się z kolei w środę 8 maja. Już teraz zapraszamy do śledzenia relacji tekstowych z tych spotkań na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.