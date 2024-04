Były kolega Szczęsnego i Milika rozpętał burzę. Nie wybaczą mu tego. "Żołądź zamiast mózgu" [WIDEO]

To był sezon Interu Mediolan. Bez wątpienia. Mimo że w rozgrywkach Ligi Mistrzów odpadł już w 1/8 finału z Atletico Madryt, to w lidze spisuje się doskonale. Obecnie jest na fali 28 meczów bez porażki, a w tym sezonie poległ tylko raz, gdy pod koniec września nie dał rady w starciu z Sassuolo (1:2). Szkoleniowiec Simone Inzaghi perfekcyjnie poukładał drużynę, która odzyskała zdobyty rok temu przez SSC Napoli tytuł mistrza.

Juan Cuadrado przesadził podczas fety Interu. "Żołądź zamiast mózgu"

Przed sezonem do Interu dołączył obrońca Juan Cuadrado, któremu z końcem czerwca wygasł kontrakt z Juventusem. Jego transfer spotkał się z ogromną krytykom fanów, gdyż oba kluby, delikatnie mówiąc, nie pałają do siebie sympatią. "Jesteś dla nas martwy" - pisali na portalu X. Po niespełna roku mógł już świętować pierwsze w barwach Interu, a szóste w karierze mistrzostwo Włoch.

Inter pokonał w niedzielę Torino 2:0 po dublecie Hakana Calhanoglu i wskutek remisu Juventusu z AC Milanem mógł rozpocząć fetę. Podczas świętowania autokar z piłkarzami na dachu udał się pod katedrę Duomo, gdzie mogli oni wspólnie z kibicami podzielić się emocjami. Według Calciomercato jednym z najbardziej "wyluzowanych" zawodników był Juan Cuadrado.

Niedługo później dobitnie to udowodnił. Fanatycy Interu zaczęli wymownie skandować przyśpiewkę: "kto nie skaczę, ten jest z Juventusu". Co zrobił Cuadrado? Ano mając na sobie czarne przeciwsłoneczne okulary, zaczął skakać i wymachiwać rękami, co spotkało się z ogromną krytyką w sieci. "Co za ból. Pokazał, jak można spalić uczucie zdobyte przez lata w dwie sekundy. Czasem nie zaszkodzi mieć trochę inteligencji", "biedak", "on ma żołądź zamiast mózgu. Idealny dla Interu" - czytamy na portalu X.

Dla Kolumbijczyka trwający sezon nie jest zbyt udany. Długo zmagał się z urazem achillesa, a kiedy wrócił ostatnio do zdrowia, to odczuwał przeciążenie. Tym samym rozegrał dla Interu łącznie dziewięć meczów, dlatego mało co wskazuje na to, że jego wygasający z końcem czerwca kontrakt zostanie przedłużony. Mimo to nie powinien mieć większych problemów ze znalezieniem pracodawcy, gdyż na włoskim rynku wypracował sobie solidną markę.

Do końca sezonu pozostały cztery mecze, a w najbliższym Inter zmierzy się na wyjeździe z Sassuolo.