Trener Arsenalu tuż po meczu zaczął mówić o Kiwiorze. Co za słowa. Hit! [WIDEO]

- Prosimy, by grał na pozycji, do której nie przywykł grać - tak o Jakubie Kiwiorze powiedział Mikel Arteta w rozmowie z Viaplay. Reprezentant Polski w Arsenalu gra głównie na lewej obronie. Jego poświęcenie i uniwersalność zyskała uznanie w oczach hiszpańskiego szkoleniowca, który komplementował go pod wieloma względami. - To szczęście mieć go w zespole - dodał Arteta.

