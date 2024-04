Piłkarz Barcelony przeszedł do historii. Nie strzelił bramki, ale został bohaterem

Chociaż w środowym meczu Ligi Mistrzów z PSG dwie bramki dla Barcelony zdobył Raphinha, to nie tylko o nim rozpisywały się hiszpańskie media. Te znalazły też innego bohatera. Bohatera, który przeszedł do historii Ligi Mistrzów. "Ani rywal, ani okoliczności nie zrobiły na nim wrażenia" - czytamy o zawodniku, który już dziś porównywany jest do legend klubu z Camp Nou.

3 Fot. Stephanie Lecocq / REUTERS Otwórz galerię Na Gazeta.pl