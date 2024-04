Schreiber tak szczerze o rozstaniu z politykiem PiS-u jeszcze nie mówiła. "Każdy wie, że tak było"

- Mimo że popełniłam wiele błędów, to wspierałam swojego męża i kto mnie zna, kto nas zna, ten wie, że tak było - powiedziała Marianna Schreiber. W rozmowie z Radiem Zet 31-latka powiedziała, co czuje w związku z rozstaniem z mężem Łukaszem Schreiberem. Wskazywała, że zabolał ją fakt, że o rozstaniu dowiedziała się z mediów. - Chciałabym, żeby jeżeli ktoś kogoś nie kocha, to żeby mu o tym powiedział - dodawała.

3 fot. Radio Zet, Agencja Wyborcza Otwórz galerię Na Gazeta.pl