Koniec sagi! Napoli ogłosiło nową umowę

Kilka miesięcy temu Osimhen był bohaterem głośnego skandalu, który wybuchł przez... media społecznościowe Napoli. Klub opublikował w nich bardzo kontrowersyjne memy, a piłkarz nie ukrywał swojego wzburzenia. Jego agent zapowiadał nawet możliwość podjęcia kroków prawnych. Ostatecznie jednak wszystko rozeszło się po kościach. Osimhen wydał nawet oświadczenie.

Nowa umowa Victora Osimhena z Napoli. Koniec plotek o odejściu? Niekoniecznie

Dotychczasowy kontrakt Nigeryjczyka obowiązywał do 2025 roku. Po zakończeniu poprzedniego sezonu był on wielokrotnie łączony z innymi klubami. Mówiło się o możliwym transferze do Bayernu, Chelsea oraz Al-Hilal. I nic dziwnego, bo we wszystkich rozgrywkach strzelił łącznie 31 goli w 36 meczach. Do transferu jednak nie doszło, bo napastnik był wyceniany przez właściciela Napoli na przynajmniej 150 milionów euro. Arabowie zapewne byliby w stanie tyle dać, ale od nich oczekiwał on... dwukrotnie wyższej kwoty.

Rynek zweryfikował te żądania. Widać to m.in. dzięki nowej umowie, którą Osimhen podpisał z Napoli. Teraz jego kontrakt ma obowiązywać do 2026 roku, ale została w nim zawarta klauzula odejścia w wysokości około 130 milionów euro - informuje "La Gazzetta dello Sport". Piłkarz wywalczył też sobie ogromną podwyżkę z 4,5 milionów euro do około 10 milionów za rok.

Choć 130 milionów euro to ogromna kwota, to takie kluby jak np. Chelsea byłyby w stanie ją zapłacić. Do ewentualnej transakcji dojdzie jednak najprawdopodobniej dopiero latem. W obecnym sezonie Osimhen również znajduje się w dobrej formie - w 17 rozegranych meczach strzelił osiem goli i zanotował trzy asysty.