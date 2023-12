Media: Zmiana trenera w Ekstraklasie już pewna. Będzie też nowy piłkarz

21 - zaledwie tyle punktów podczas jesiennej rundy ekstraklasy udało się zebrać Cracovii, która po ostatnim zwycięstwie z Legią Warszawa wyszła ze strefy spadkowej. Od dłuższego czasu krakowska drużyna nie prezentuje się zbyt dobrze, przez co często mówiło się o zmianie trenera. Obecnie tę posadę od 2021 roku zajmuje Jacek Zieliński, który trenował Cracovię również w latach 2015-2017. Na ten moment 62-latek jest jednak bardzo bliski zwolnienia z klubu.

Jacek Zieliński na wylocie z Cracovii. Nowym trenerem ma zostać Janusz Niedźwiedź

Według portalu WP SportoweFakty dni Jacka Zielińskiego w Krakowie są już policzone, a do zmiany na ławce trenerskiej ma dojść już w okolicach nowego roku. Nowym szkoleniowcem Cracovii ma zostać Janusz Niedźwiedź, który na początku września tego roku został zwolniony z Widzewa Łódź. Takie informacje już kilka tygodni temu podał Jerzy Chwałek z "Super Expressu", a dzień przed wigilią zostały one potwierdzone przez kolejne media.

Były trener łódzkiego klubu już od dawna był przymierzany do pracy z jedną z krakowskich drużyn. Oprócz Cracovii Niedźwiedzia łączono także z Wisłą oraz Wieczystą, jednak obecnie wszystko wskazuje na to, że trener wybrał ofertę klubu z ekstraklasy. - Oglądam mecze polskich, jak i zagranicznych drużyn. Szukam inspiracji, ale również chcę być na bieżąco, tak aby w każdym momencie być gotowym do pracy [...] Kraków to piękne miasto. Znam je, bo moja żona Kasia pochodzi z Krakowa i co jakiś czas odwiedzamy to miejsce - mówił Janusz Niedźwiedź pod koniec listopada w wywiadzie dla goal.pl.

Co więcej, zmiana szkoleniowca ma wiązać się również z transferem zawodnika, z którym jeszcze kilka miesięcy temu Niedźwiedź współpracował w Widzewie Łódź. Mowa o 28-letnim Patryku Stępińskim występującym na pozycji prawego lub środkowego obrońcy. Piłkarz zaczynał w Widzewie jako kapitan, jednak po tym, jak obowiązki trenera przejął Dawid Myśliwiec, Stępiński coraz częściej zaczął siadać na ławce rezerwowych. Jego kontrakt z łódzkim zespołem wygasa 30 czerwca 2024 roku, przez co transfer do Cracovii wydaje się bardzo prawdopodobny.

W obecnym sezonie ekstraklasy Patryk Stępiński wystąpił tylko w dziewięciu meczach, w których udało mu się zdobyć jedną bramkę. Za to Cracovia po wygranej z Legią plasuje się na 13. miejscu w tabeli, jednak od strefy spadkowej zespół dzielą zaledwie trzy punkty. W takiej sytuacji głównym zadaniem Janusza Niedźwiedzia z pewnością będzie spokojne oddalenie się od miejsc 16-18.