Wielki talent blisko Barcelony. Dał się we znaki Polsce

FC Barcelona nie zamierza przespać zimowego okienka transferowego i do klubu już wkrótce trafi 18-letni Vitor Roque. Potwierdził to niedawno sam Joan Laporta. - Spodziewamy się jego przybycia pod koniec grudnia lub na początku stycznia, w tym zimowym okienku transferowym. Chodzi o to, by sprowadzić go jak najszybciej - powiedział. Być może nie będzie to jedyny wielki talent, który przeniesie się do tego zespołu.

FC Barcelona planuje transfer kolejnego utalentowanego zawodnika

Mowa o Claudio Echeverrim. W sobotę Fabrizio Romano poinformował, że Argentyńczyk nie zamierza przedłużyć wygasającego w grudniu przyszłego roku kontraktu z River Plate. - Zamierzam grać przez następne miesiące, a potem zobaczymy, co się stanie - powiedział piłkarz w rozmowie z ESPN. Pablo Giralt z kolei dodał, że zainteresowanie Echeverrim wyraża FC Barcelona, która jest gotowa zapłacić za niego klauzulę w wysokości 25 milionów euro.

Claudio Echeverri to bardzo utalentowany ofensywny pomocnik. Ma zaledwie 17 lat, a w bieżącym sezonie rozegrał już sześć meczów w pierwszej drużynie River Plate. Wystąpił także podczas tegorocznych mistrzostw świata U-17. Zachwycił między innymi w spotkaniu z Brazylią, kiedy to strzelił trzy gole. Dał się zapamiętać również polskim kibicom, ponieważ zaliczył asystę w starciu z naszą młodzieżówką. Łącznie w kadrze Argentyny U-17 rozegrał 18 meczów, w których zdobył 10 bramek.

Utalentowanym piłkarzem zachwycał się również Xavi. - Echeverri to wielki talent. Pomimo młodego wieku i bramek, które strzelił Brazylii na mundialu, jest wyróżniającym się piłkarzem - powiedział trener FC Barcelony, cytowany przez hiszpański "Sport".

Obecnie nie wiadomo, kiedy Echeverri mógłby trafić do Barcelony. Aktualnie zespół z Katalonii musi skupić się jednak na poprawie wyników. W ostatnich pięciu meczach ligowych odniósł tylko dwa zwycięstwa. Po 18 kolejkach zajmuje trzecie miejsce w tabeli z dorobkiem 38 punktów. Do liderującego Realu Madryt traci siedem punktów. Kolejny mecz rozegra 4 stycznia. Tego dnia o 21:30 zmierzy się z Las Palmas.