Arabska ofensywa wywołała w końcu reakcję obronną. Specjalny zapis w kontrakcie dla gwiazdy

Stanowcze wejście Arabii Saudyjskiej do piłki nożnej wywołało spore zmiany na rynku transferowym. Do tamtejszych klubów trafiają gwiazdy światowego formatu, takie jak Karim Benzema, Sadio Mane, N'Golo Kante, Sergej Milinković-Savić, Marcelo Brozović, Riyad Mahrez, Edouard Mendy czy Seko Fofana. Na sile ponownie przybrały też plotki o możliwych przenosinach Piotra Zielińskiego do Al-Ahli. Arabia Saudyjska jednak nie jest w stanie skusić każdego: chociażby Al-Hilal zdołali już odmówić m.in. Leo Messi czy Kylian Mbappe.

REKLAMA

Zobacz wideo Patologia w niższych ligach. "Usłyszałam, że nadaję się tylko do łóżka"

Napoli chce się zabezpieczyć. Klauzula przeciwko Arabii Saudyjskiej u gwiazdy

Jednym z piłkarzy, który znalazł się na liście życzeń Al-Hilal, jest Victor Osimhen z Napoli. Przez ostatnie tygodnie napastnik rozmawiał z mistrzami Włoch o nowym kontrakcie. Obecne porozumienie wygasa w czerwcu 2025 roku, a Napoli chce znacznie podnieść jego zarobki i związać się na nowo do czerwca 2027 roku. Do tej pory Aurelio De Laurentiis wyceniał Osimhena na 200 mln euro, a Al-Hilal zaoferowało 140 mln euro. Sam piłkarz miałby inkasować w Arabii Saudyjskiej ponad milion euro tygodniowo.

Włoski Sky Sport poinformował, że w nowej umowie Osimhena z Napoli może znaleźć się klauzula wykupu, ważna od lata przyszłego roku. De Laurentiis rozważa, by wpisać dwie klauzule do umowy. Jedna z nich dotyczyłaby klubów europejskich, a druga Saudyjczyków. Oczywiście z tą różnicą, że klauzula dla klubów Arabii Saudyjskiej byłaby dwukrotnie wyższa. Przedstawiciele Osimhena chcieliby wpisać klauzulę w wysokości 110 mln euro, a Napoli liczy na przynajmniej 150 mln. Zatem klauzula dla Saudyjczyków wynosiłaby przynajmniej 300 mln euro.

Osimhen trafił do Napoli latem 2020 roku za 75 mln euro z Lille. Od tego czasu zagrał dla klubu spod Wezuwiusza 101 spotkań we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił 59 goli i zanotował 14 asyst. Poprzedni sezon Osimhen zakończył z koroną króla strzelców Serie A, strzelając 26 goli i wyprzedzając m.in. Lautaro Martineza z Interu Mediolan. Wcześniej Nigeryjczyk grał choćby w barwach Wolfsburga oraz belgijskiego Charleroi.

Do tej pory Al-Hilal dokonało czterech transferów w letnim oknie. Mowa o Malcomie z Zenitu Sankt Petersburg, Rubenie Nevesie z Wolverhampton, Kalidou Koulibalym z Chelsea oraz wspomnianym Milinkoviciu-Saviciu.