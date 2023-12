Zgrzyt w Argentynie! Poszło o żonę Messiego

Fenomenalne zawody na mundialu w Katarze w szczególności rozegrał Lionel Messi. Argentyński napastnik Interu Miami strzelił siedem goli, zostając wicekrólem strzelców. Został też wybrany najlepszym piłkarzem tego turnieju. W szerokiej kadrze mistrzów świata nie zabrakło również Papu Gomeza, który zanotował dwa występy.

W trakcie mundialu w Katarze 35-letni napastnik rozegrał 59. minut przeciwko Arabii Saudyjskiej (1:2) w fazie grupowej i 50. minut z Australią (2:1) w 1/8 finału. Nie zdobył w nich jednak ani jednej bramki, ani nie zaliczył asysty. W późniejszej fazie turnieju nie dostał już szansy od selekcjonera Lionela Scaloniego.

Argentyńscy dziennikarze ujawnili konflikt pomiędzy Papu Gomezem i Lionelem Messim w trakcie mundialu w Katarze. Chodzi o komentarz na temat żony napastnika Interu Miami

Teraz argentyńskie media informują, że relacje Papu Gomeza i Lionelem Messim nie były najlepsze podczas zeszłorocznych mistrzostw świata. Powodem pogorszenia ich stosunków ma być kąśliwy komentarz Gomeza. Dziennikarze w programie "A La Tarde" w Tartu TV twierdzą, że napastnik Interu Miami był wściekły, gdy usłyszał słowa Gomeza na temat jego żony, Antonelli. Do zdarzenia miało dojść w szatni podczas świętowania szóstego w historii awansu do finału mundialu.

- Wszyscy zawodnicy byli szczęśliwi, ponieważ awansowali do wielkiego finału. Wszyscy w szatni zaczęli śpiewać i się bawić. W pewnym momencie Papu głośno powiedział: "Daj mi Antonellę!". Wyobraźcie sobie laserowe oczy Messiego…To była czerwona kartka dla Gomeza - ujawnił dziennikarz.

Według portalu klix.ba, powołującego się na argentyńskie media, Gomez został odsunięty od gry w reprezentacji przez komentarze skierowane pod adresem żony Messiego. - Scaloni był bardzo zgorzkniały z powodu tej sytuacji. Czy wiesz, jak inni reprezentanci nazywają Gomeza? Nazywają go "skąpcem". Zawsze, gdy szli grać w tenisa, a następnie musieli zapłacić za korzystanie z kortu, on znikał. Za każdym razem, kiedy nadszedł czas płacenia za jedzenie, on znikał - dodał prezenter.

Kilka miesięcy temu informowaliśmy, że Papu Gomez został zawieszony na dwa lata za stosowanie dopingu.