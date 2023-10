Oto lista wstydu Złotej Piłki. Lewandowski bezapelacyjnym numerem 1. "Kradzież"

Według Fabrizio Romano w tym roku "Złota Piłka" powędruje w ręce Leo Messiego. Argentyńczyk, który od lata występuje w Interze Miami, został nie tylko mistrzem Francji, ale w grudniu doprowadził też swoją reprezentację do mistrzostwa świata podczas turnieju w Katarze. Dla 36-latka był to pierwszy wywalczony Puchar Świata w karierze. To sprawia, że jest on faworytem do zdobycia trofeum.

"Złota Piłka". Robert Lewandowski na czele klasyfikacji. Niechlubnej

Na kilka dni przed galą w Paryżu magazyn "FourTwoTwo" przygotował zestawienie podsumowujące najbardziej niesprawiedliwe wyniki w historii całego plebiscytu. "Wyróżniono" także Roberta Lewandowskiego, który zdaniem dziennikarzy dwa razy zasłużył na trofeum, jednak go nie otrzymał.

Chyba wszyscy polscy kibice pamiętają wydarzenia z 2021 roku, kiedy to nieoczekiwanie Lewandowski zajął w plebiscycie drugie miejsce za Leo Messim. Zdaniem ekspertów to jednak Polak zasłużył wówczas na nagrodę. W sezonie 2020/21 był niewątpliwie najlepszym piłkarzem Europy. To właśnie wtedy pobił słynny rekord Gerda Muellera i strzelił 41 bramek w Bundeslidze. Z kolei Messi nie prezentował aż tak równej formy.

"Rok 2021 nie był szczególnie udany dla Lionela Messiego: pojedynczy mecz Copa Del Rey w jego ostatnim sezonie w Barcelonie przed łzawiącym transferem do PSG, gdzie miał problemy w swoim pierwszym sezonie" - przypominają dziennikarze "FourTwoTwo".

Magazyn podkreślił też, że Lewandowski najbardziej pokrzywdzony miał prawo czuć się w 2020 roku. Wówczas z powodu pandemii plebiscyt... odwołano. Eksperci nie mają wątpliwości, że gdyby gala się odbyła, zwycięzcą zostałby właśnie Polak. "To było oburzające. Na szczęście FourFourTwo posiadało własną nagrodę dla najlepszego gracza na świecie. Doceniliśmy cię, Robert" - czytamy.

Pełna lista pokrzywdzonych w plebiscycie "France Football" według "FourTwoTwo":

Robert Lewandowski (2021 rok) Thierry Henry (2004 rok) Wesley Snejder (2010 rok) Franck Ribery (2013 rok) Virgil van Dijk (2019 rok) Cristiano Ronaldo, Mohamed Salah, Antoine Griezmann (2018 rok) Alfredo di Stefano (1956 rok) Oliver Kahn, Raul (2001 rok) Ferenc Puskas (1960 rok) Gianlugi Buffon (2006 rok)

W artykule przywołano także inne kontrowersyjne wybory. Przypomniano, że w przeszłości na trofeum zasługiwali także m.in. Francuzi Thierry Henry i Franck Ribery. Oni podobnie jak Polak ostatecznie wyróżnienia nie zdobyli. Jednak to "okradzenia" Lewandowskiego uznano za największe skandale w historii.