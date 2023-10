Na tę wiadomość czekali wszyscy kibice w Polsce. On wrócił! I to w jakim stylu!

Za Bartoszem Kurkiem trudne tygodnie. Kapitan reprezentacji Polski w siatkówce z powodu kontuzji musiał odpuścić decydujące mecze na mistrzostwach Europy oraz kwalifikacje olimpijskie. Teraz jednak wrócił do klubu, a z Japonii płyną znakomite informacje w sprawie jego stanu zdrowia. Nie dość, że wrócił do rywalizacji na boisku, to jeszcze za nim bardzo udany mecz przeciwko zespołowi Osaka Sakai.

