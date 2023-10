Szczęsny pokazał, na co go stać! "Obrona warta ceny biletu" [WIDEO]

W hitowym starciu na koniec niedzielnych zmagań 9. kolejki włoskiej ekstraklasy AC Milan podejmował u siebie Juventus. Goście pokonali rywali 1:0 po trafieniu Manuela Locatelliego, wychowanka Rossonerich, w 63. minucie. Gospodarze przez blisko godzinę gry musieli radzić sobie w dziesiątkę po czerwonej kartce dla Malicka Thiawa.

Szczęsny bohaterem Juventusu. "Obrona warta ceny biletu"

Zanim doszło do wykluczenia niemieckiego stopera Milanu, innym kluczowym wydarzeniem pierwszej połowy była interwencja Wojciecha Szczęsnego z 15. minuty. Oliver Giroud otrzymał podanie w pole karne od Rafaela Leao i mimo obecności rywala, zdołał przyjąć piłkę w taki sposób, aby chwilę później móc oddać strzał. Uderzenie po ziemi w stronę dalszego słupka w instynktowny sposób sparował Wojciech Szczęsny. Zrobił to na tyle umiejętnie, że uniemożliwił dobitkę Cristianowi Pulisicowi. Szybkość reakcji zejścia po nisko uderzoną piłkę robi piorunujące wrażenie.

Włoska prasa zachwyca się nad Wojciechem Szczęsnym. "Obrona uderzenia Girouda była warta ceny biletu. Zapewnił bezpieczeństwo swojemu zespołowi. Był uważny i dobrze reagował" - czytamy w serwisie fantacalcio.it. "Tylko jedna interwencja, ale decydująca, ponieważ uratował wynik, gdy Milan wciąż grał w jedenastu. Jego parada opuszkami palców przy strzale Giroud była naprawdę trudna" - to z kolei La Gazzetta dello Sport, która zauważa, że była to kluczowa interwencja dla losów spotkania, bo wynik był bezbramkowy, a Milan grał jeszcze w pełnym składzie. W dodatku to gospodarze przeważali.

Dla Juventusu to bardzo ważne zwycięstwo, zwłaszcza że nie potrafili pokonać Milanu od sześciu gier. Po dziewięciu kolejkach podopieczni Massimiliano Allegriego zajmują trzecie miejsce z dwoma punktami straty do Interu oraz jednym do swoich niedzielnych rywali.