Kluczowy mecz dla reprezentacji Polski. Od tego może wszystko zależeć

3:1, 2:1 i 2:1 - kobieca reprezentacja Polski w pierwszej edycji Ligi Narodów jest niezwykle powtarzalna. Niemniej, wynik wynikowi nierówny, bo o ile w meczach z Grecją i Ukrainą biało-czerwone były zdecydowanymi faworytkami, tak w piątek mierzyły się z równorzędnym dla siebie rywalem, jakim była reprezentacja Serbii. To właśnie dwumecz z tym przeciwnikiem prawdopodobnie zadecyduje o awansie do dywizji A Ligi Narodów, a Polki uzyskały na jego półmetku minimalną przewagę.

Trwa zwycięska seria Polek. Kolejny horror w końcówce. "Nie jest łatwo się temu przeciwstawić"

- Cieszymy się, bo to kolejne spotkanie, w którym zdobyłyśmy komplet punktów - mówiła na konferencji prasowej selekcjoner Nina Patalon. - Pierwsza połowa była przez nas kontrolowana. Szkoda, że nie udało się strzelić jednej czy dwóch bramek więcej, bo były ku temu okazje. W drugiej połowie z kolei było u nas zbyt dużo nerwowości i nad tym będziemy musiały się skupić przed kolejnym meczem. Myślę jednak, że z przebiegu spotkania i wyniku meczu można być zadowolonym.

- Wystąpiliśmy dzisiaj w nieco innym zestawieniu personalnym, bo zabrakło Gosi Grec oraz Eweliny Kamczyk. Myślę, że mimo straconej bramki można całą formację obronną z bramkarką pochwalić za grę w destrukcji. Cieszymy się też z liczby wykreowanych sytuacji. Bramek paść mogło więcej, ale tak jak zapowiadałam – najważniejsze jest to, by strzelić o jedną więcej niż przeciwnik i tak się stało - kontynuowała Patalon.

Podobnie jak w poprzednim meczu z Ukrainą, tak i przeciwko Serbii Polki prowadziły 2:0, bo w drugiej połowie dać sobie strzelić gola kontaktowego i doprowadzić do bardzo nerwowej końcówki, która raz jeszcze zakończyła się happy-endem. Z czego to się wzięło?

- Przeciwnik, który strzela bramkę kontaktową, zaczyna czuć, że może strzelić kolejną. Nabiera pewności siebie i nie jest łatwo się temu przeciwstawić - tłumaczyła selekcjoner Biało-Czerwonych. - Dlatego najlepszą formą odpowiedzi byłoby strzelenie bramki na 3:1, wtedy byłby spokój. Możemy tak samo powiedzieć o meczu z Ukrainą, bo gdybyśmy były skuteczniejsze i prowadziły 3:0, to ten gol rywalek nie miałby większego znaczenia. Pod presją gra się na pewno mniej swobodnie, ale to też nas uczy i nas rozwija. To też dotyczy końcówek, które wyglądają na horror. Jeśli będziemy lepiej zorganizowane w fazach przejścia, co jest kluczowe, to do takich sytuacji będzie dochodziło rzadziej, aczkolwiek trzeba pamiętać, że to jest piłka nożna i trzeba brać pod uwagę różne scenariusze.

W Serbii można zapewnić sobie awans. "Ale to nie jest nie wiadomo jaki mecz"

Drugi mecz z Serbią odbędzie się już we wtorek o godzinie 19:00 na przedmieściach Belgradu, w ośrodku treningowym serbskiej federacji. Jeśli Polki ponownie zwyciężą, być może nawet matematycznie zapewnią sobie awans do dywizji A już na dwie kolejki przed końcem (o ile Grecja nie wygra ponownie z Ukrainą - oba mecze rozgrywane są w Grecji, pierwszy wygrały Greczynki 2:1).

- To nie jest nie wiadomo jaki mecz. To tylko jeden z etapów eliminacji mistrzostw Europy - zaznacza Patalon. - Serbia jest bardzo dobrym i bardzo dobrze rozegranym przeciwnikiem, ale niezależnie od rywala, chcemy grać w naszym stylu. Chcemy w miarę możliwości dominować na boisku, aby zachowywać nasz styl, co do tej pory się udawało. Oczywiście, nie wszystko zawsze dobrze się układa i funkcjonuje.

- Czego możemy się spodziewać? Myślę, że u przeciwniczek będzie większa determinacja, na pewno będą one podrażnione dzisiejszą porażką i zrobią wszystko, aby u siebie zagrać jeszcze lepiej. My z kolei mamy materiał do analizy. Doskonale wiemy, jak gra Serbia, dzisiaj zagrała tak jak zawsze, ale my też nie zagrałyśmy inaczej. Oba zespoły dobrze się znają. Pozostaje kwestia skuteczności i poprawy tego, co nie funkcjonowało w pierwszym meczu - zakończyła selekcjoner reprezentacji Polski.