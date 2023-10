Oto bohaterowie Barcelony. Lewandowski może im dziękować

Na początku października Robert Lewandowski odniósł kontuzję, która wykluczyła go z gry na kilka tygodni. Uraz 35-latka sprawił, że jego występ w sobotnim El Clasico stanął pod znakiem zapytania. Mimo to z ostatnich doniesień medialnych wynika, że będzie gotowy. Podczas konferencji prasowej trener Barcelony podziękował pracownikom klubu, którzy najbardziej przyczynili się do wyleczenia piłkarza.

