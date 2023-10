Eksperci mówią jednym głosem po meczu Hurkacza. "Zawalony"

Cztery - tyle piłek setowych w pierwszej partii miał Hubert Hurkacz, jednak nie potrafił wykorzystać żadnej z nich, przez co przegrał 6:7 (6). Mimo to w drugim i trzecim secie 26-latek wykazał się wielką odpornością na presję, pokazując, że niedawne zwycięstwo z Rublowem w Szanghaju nie było przypadkowe. Hurkacz wygrał z Tallonem Griekspoorem 6:7 (6), 6:4, 6:4 i awansował do półfinału turnieju ATP 500 w Bazylei. Wygrana sprawiła, że Polak przybliżył się do upragnionego ATP Finals.

Eksperci jasno o zwycięstwie Hurkacza. "Wyciągnął trudny mecz"

"Hubert Hurkacz z kolejną wygraną zaciętą trzysetówką, awansem do półfinału i cennymi punktami pod kątem ATP Finals" - napisała dziennikarka Sport.pl Agnieszka Niedziałek.

"Mamy to! Hubert Hurkacz w półfinale turnieju ATP 500 w Bazylei! Polak zanotował świetny powrót do meczu i pokonał 6:7(6), 6:4, 6:4 Tallona Griekspoora. Kolejne cenne punkty w walce o ATP Finals zdobyte" - czytamy na profilu X (dawniej Twitter) Seweryna Czernka ze Sport.pl.

"Ale trudny mecz wyciągnął Hubert Hurkacz. Żeby być sprawiedliwym, to sam sobie to piwo nawarzył. Nie chce wyciągnąć wniosków na podstawie kilku turniejów, ale kiedyś byłby już w szatni. A tutaj zagrał idealnie w ważnych momentach. Jest w grze HuHu o finały ATP" - tak zwycięstwo Hurkacza skomentował Hubert Błaszczyk.

"Jazda! Hubert Hurkacz odwrócił losy meczu z Tallonem Griekspoorem i awansował do półfinału w Bazylei (ATP 500). 6:7, 6:4, 6:4. Hubi w trzecim secie dwoma dobrymi serwisami wyszedł ze stanu 1:2 *15-40. Walka o ATP Finals wciąż trwa. W półfinale mecz ze Strickerem lub Humbertem, czyli prawdopodobnie kolejne tie-breaki" - dodaje Dawid Żbik - komentator tenisa w stacji Eurosport.

"Hubert Hurkacz - Tallon Griekspoor 6:7(6), 6:4, 6:4. Trzeba przyznać, że po tym zawalonym tie-breaku Hubert odpowiedział znakomicie. 45 WIN i 17 UE! Do tego 23 asy. Jest półfinał turnieju w Bazylei. Czekamy na Humberta lub Strickera" - podkreśla Rafał Smoliński.

"Brawo Hubi! Po słabszym pierwszym secie Hurkacz podniósł swój poziom. Świetnie walczy. Teraz ma przewagę przełamania w decydującej partii" - pisał jeszcze w trakcie meczu Hurkacza Mateusz Wasiewski z redakcji WP SportoweFakty.