Znakomite wieści ws. Bartosza Kurka. Menadżer potwierdził

Bartosz Kurek nie grał i nie trenował przez dwa miesiące. Wystąpił w miniony weekend w lidze japońskiej. Jego Wolfdogs Nagoya zagrali dwumecz z JTEKT Stings - najpierw wygrali 3:0, a potem przegrali 0:3. Tak naprawdę wprowadzał się na parkiet i na nowo się z nim oswajał, ale niedługo powinien grać w większym wymiarze czasowym i brać na siebie więcej odpowiedzialności za grę.

Świetne wieści ws. stanu zdrowia Kurka

Przez prawie cały sezon reprezentacyjny Bartosz Kurek narzekał na kłopoty z biodrem. Problemy zdrowotne wyeliminowały go z gry w półfinale i finale mistrzostw Europy oraz w turnieju kwalifikacyjnym do igrzysk olimpijskich. Na szczęście polska kadra stanęła na wysokości zadania, zdobywając mistrzowski tytuł i wygrywając wszystkie mecze w kwalifikacjach.

W 2024 r. Kurek z pewnością pojawi się na zgrupowaniu reprezentacji Polski głodny gry, sukcesów i zapewne w odpowiednim rytmie, bo niedawno wrócił do gry w Japonii. Dziś po kontuzji biodra praktycznie nie ma śladu, co potwierdził jego menadżer.

- Wszystko jest w porządku i Bartek wraca do pełnej dyspozycji. W ostatnim meczu wszedł na podwyższenie bloku i jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to w najbliższy weekend zobaczymy go na boisku w pełnym wymiarze - powiedział Jakub Michalak w rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onet".

Wolfdogs Nagoya Kurka dopiero zaczęli sezon. W ten weekend zagrają dwumecz z drużyną Osaka Sakai, która prowadzi w tabeli z kompletem czterech zwycięstw. Nagoya jest na szóstej pozycji.

Bartosz Kurek ma na koncie mistrzostwo świata, dwa tytuły mistrza Europy, triumf w Lidze Światowej i Lidze Narodów. Do kompletu złotych medali z siatkarską reprezentacją Polski brakuje mu tylko triumfu na igrzyskach olimpijskich.