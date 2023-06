Wiadomo, ile Marciniak zarobi za finał Ligi Mistrzów. Można się zdziwić

Szymon Marciniak jest obecnie jednym z najlepszych sędziów na świecie. Bezbłędnie poprowadził finał mundialu w Katarze, za co otrzymał pozytywne recenzje. - Był silniejszy od technologii - komplementował go szef komisji sędziowskiej FIFA, Pierluigi Collina. Od grudnia 2022 roku kariera Polaka nabrała rozpędu, a jego pracę doceniła też UEFA. Federacja nominowała go na stanowisko głównego rozjemcy finału tegorocznej Ligi Mistrzów.

Tyle Szymon Marciniak zarobi za finał LM. Nie może liczyć na duże wynagrodzenie. Stała kwota

Poprowadzenie starcia Manchesteru City z Interem Mediolan wiąże się nie tylko z prestiżem, ale i z określonym wynagrodzeniem. Media ujawniają, że Marciniak może liczyć na zarobek rzędu 10 tys. dolarów, co w przeliczeniu na polską walutę daje około 42 tys. złotych. Jak dodaje portal SportingFree, to stała kwota, jaką sędziowie należący do grupy Elite, otrzymują za każde spotkanie Ligi Mistrzów, niezależnie od rundy.

Tym samym Marciniak nie może liczyć na większe wynagrodzenie z tytułu prowadzenia finału, co nieco dziwi. Dodatkowo nie jest to powalająca suma, patrząc na to, ile Polak zainkasował za niedawne wystąpienie na konferencji biznesowej. Roman Kołtoń ujawnił, że było to sześć tys. euro, a więc około 27 tys. złotych.

Media poinformowały też, ile za finał LM zarobią pomocnicy Marciniaka. Asystenci otrzymają trzy tys. dolarów, a więc około 12,5 tys. złotych. Z kolei sędziowie VAR równo tysiąc dolarów, co daje nieco ponad 4 tys. złotych. Ważniejszy wydaje się jednak prestiż, na jaki mogą liczyć polscy sędziowie.

Marciniak mógł stracić finał LM. Wszystko przez konferencję biznesową

Do poprowadzenia tego typu spotkań wyznaczani są tylko najlepsi rozjemcy. Zdaniem Michała Listkiewicza, takim właśnie jest Marciniak. - Prześmiewcy, dowcipnisie, którzy dogryzają Szymonowi niech teraz się... zreflektują. Chyba widzą, że nie mieli racji. (...) Szymon już jest legendą za życia - mówił tuż po nominacji Marciniaka.

O mały włos, a Polak straciłby możliwość sędziowania finału LM z powodu wspomnianej konferencji prasowej organizowanej przez skrajnie prawicowego polityka Sławomira Mentzena. Ostatecznie UEFA powstrzymała się od radykalnych kroków, a sporo pomogła interwencja Zbigniewa Bońka. - Szymon Marciniak został w sposób bezczelny wykorzystany przez organizatorów tego wydarzenia - mówił Sport.pl Tomasz Redwan, ekspert od marketingu sportowego.

Mecz pomiędzy Manchesterem City i Interem Mediolan na Atatuerk Olympic Stadium w Stambule odbędzie się już w sobotę 10 czerwca o godzinie 21:00. Zapraszamy do śledzenia relacji na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.